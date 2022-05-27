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Аудитория российской соцсети TenChat выросла в десять раз за полгода - РИА Новости, 27.05.2022
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Аудитория российской соцсети TenChat выросла в десять раз за полгода
Аудитория российской соцсети TenChat выросла в десять раз за полгода - РИА Новости, 27.05.2022
Аудитория российской соцсети TenChat выросла в десять раз за полгода
Аудитория российской социальной сети TenChat превысила отметку в миллион пользователей, при этом рост популярности платформы в последние месяцы исчисляется... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:42
2022-05-27T18:42
соцсети
общество
россия
технологии
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Аудитория российской социальной сети TenChat превысила отметку в миллион пользователей, при этом рост популярности платформы в последние месяцы исчисляется десятком раз, рассказали РИА Новости в пресс-службе TenChat."Мы в TenChat создаем all-in-one-app решения как для упрощения коммуникаций, так и для достижения любых целей пользователей - от деловых до личных. Менее чем за полгода аудитория TenChat выросла в 10 раз. Мы рады, что наши ценности откликаются уже более чем миллиону человек (показатель достигнут в мае - ред.), и ожидаем, что к концу 2022 года количество пользователей вырастет еще в несколько раз", - прокомментировал агентству основатель TenChat Семен Теняев.По итогам января количество пользователей соцсети достигло 100 тысяч, в марте отметка перешагнула 300 тысяч, уточнили в пресс-службе. По официальной статистике разработчиков, в среднем активные пользователи соцсети открывают приложение 4 раза в день, а средняя длительность сессии составляет 8,5 минуты.При этом в начале недели Tele2 подсчитал для РИА Новости, что российские приложения TenChat и "ЯRus" пользователи мобильного оператора стали скачивать - в марте и апреле по сравнению с февралем - в десятки раз чаще, такая динамика прослеживается на фоне запрета Instagram* и Facebook* в России как экстремистских организаций. Количество скачиваний приложения TenChat выросло, отмечали в Tele2, в марте к февралю в 83 раза, а в апреле к февралю - в 33 раза.В начале апреля специалисты Brand Analytics говорили РИА Новости, что после запрета Instagram* в РФ как экстремистской организации эту соцсеть покинуло 48% активных авторов из России, кроме того, количество ежедневно публикуемых сообщений в отечественной части платформы уменьшилось на 46%.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220521/avtory-1789909111.html
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соцсети, общество, россия, технологии
18:42 27.05.2022
 
Аудитория российской соцсети TenChat выросла в десять раз за полгода

Аудитория российской социальной сети TenChat выросла в десять раз менее чем за полгода

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Аудитория российской социальной сети TenChat превысила отметку в миллион пользователей, при этом рост популярности платформы в последние месяцы исчисляется десятком раз, рассказали РИА Новости в пресс-службе TenChat.
"Мы в TenChat создаем all-in-one-app решения как для упрощения коммуникаций, так и для достижения любых целей пользователей - от деловых до личных. Менее чем за полгода аудитория TenChat выросла в 10 раз. Мы рады, что наши ценности откликаются уже более чем миллиону человек (показатель достигнут в мае - ред.), и ожидаем, что к концу 2022 года количество пользователей вырастет еще в несколько раз", - прокомментировал агентству основатель TenChat Семен Теняев.
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 15:11
Число активных авторов в соцсетях снизилось на 10%, показало исследование
По итогам января количество пользователей соцсети достигло 100 тысяч, в марте отметка перешагнула 300 тысяч, уточнили в пресс-службе. По официальной статистике разработчиков, в среднем активные пользователи соцсети открывают приложение 4 раза в день, а средняя длительность сессии составляет 8,5 минуты.
При этом в начале недели Tele2 подсчитал для РИА Новости, что российские приложения TenChat и "ЯRus" пользователи мобильного оператора стали скачивать - в марте и апреле по сравнению с февралем - в десятки раз чаще, такая динамика прослеживается на фоне запрета Instagram* и Facebook* в России как экстремистских организаций. Количество скачиваний приложения TenChat выросло, отмечали в Tele2, в марте к февралю в 83 раза, а в апреле к февралю - в 33 раза.
В начале апреля специалисты Brand Analytics говорили РИА Новости, что после запрета Instagram* в РФ как экстремистской организации эту соцсеть покинуло 48% активных авторов из России, кроме того, количество ежедневно публикуемых сообщений в отечественной части платформы уменьшилось на 46%.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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