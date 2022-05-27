https://ria.ru/20220527/tabak-1791118832.html

В России предложили создать единый центр контроля за рынком табака

В России предложили создать единый центр контроля за рынком табака - РИА Новости, 27.05.2022

В России предложили создать единый центр контроля за рынком табака

В России должен быть единый центр контроля за рынком табачной продукции, эти функции нужно закрепить за Росалкогольрегулированием, считает первый замглавы... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:53

2022-05-27T12:53

2022-05-27T13:46

курение

россия

совет федерации рф

сергей рябухин (сенатор)

общество

экономика

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В России должен быть единый центр контроля за рынком табачной продукции, эти функции нужно закрепить за Росалкогольрегулированием, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин."В стране должен быть единый центр контроля за рынком табачной продукции. Сегодня функции по регулированию и осуществлению контроля за рынком табака осуществляют семь ведомств - Минсельхоз, Минпромторг, Минфин, Роспотребнадзор, ФНС, МВД и Минздрав. Мы предлагаем передать эти функции Росалкогольрегулированию", - сказал сенатор в пятницу в ходе "круглого стола", посвященного нелегальному обороту табачной продукции.По словам Рябухина, в 2020 году незаконный оборот табачных изделий составил около 16%, по итогам 2021 года - 11,5 %. "Если иметь в виду, что в прошлом году объем акцизных поступлений в федеральный бюджет составил 700 миллиардов рублей, то мы теряем около ста миллиардов рублей от контрафакта", - отметил он.Кроме того, парламентарий указал на низкое качество нелегальной табачной продукции, что наносит вред здоровью населения.Рябухин также полагает, что необходимо включить в борьбу с черным рынком табака региональные и муниципальные органы власти. "Сейчас у них нет особой заинтересованности в этом, но если передать им часть доходов от акцизов на табак, у них появится сильный стимул", - сказал парламентарий.Одновременно Рябухин обозначил тему гармонизации акцизных ставок на табак на Евразийском таможенном пространстве. "Разница в акцизах на табак, пиво, вино, крепкий алкоголь создает недобросовестную конкуренцию по отношению к российским товаропроизводителям", - пояснил он. По словам политика, "пока не будет единой системы ставок, на полное искоренение перетока контрафакта из-за рубежа рассчитывать не стоит".Сенатор отметил, что табак включен в перечень стратегически важных продуктов. "Это России дает с юридической точки зрения право в рамках Таможенного союза ЕАЭС ввести меры воздействия против контрабанды табака", - заключил он.Ранее в Национальном научном центре компетенций в сфере противодействия незаконного оборота промышленной продукции при Минпромторге РФ (ННЦК) сообщили, что в правительстве рассматривается законопроект по отдельному регулированию отрасли, содержащий все основные меры по снижению незаконного оборота табачной продукции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/tabak-1786100240.html

https://realty.ria.ru/20220429/kurenie-1786052255.html

https://ria.ru/20220427/veyp-1785727524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

курение, россия, совет федерации рф, сергей рябухин (сенатор), общество, экономика, здоровье - общество