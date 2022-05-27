https://ria.ru/20220527/sud-1791203593.html

Первый канал подал в суд на Google

Первый канал подал в суд на Google - РИА Новости, 27.05.2022

Первый канал подал в суд на Google

Арбитражный суд Москвы в пятницу зарегистрировал иск Первого канала к трем структурам Google – головной американской Google LLC, ирландской Google Ireland... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:02

2022-05-27T16:02

2022-05-27T16:02

россия

москва

google

первый канал (телеканал)

телеканал царьград

нтв (телеканал)

технологии

арбитражный суд г. москвы

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в пятницу зарегистрировал иск Первого канала к трем структурам Google – головной американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО "Гугл", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Предмет и основания исковых требований в материалах суда пока не указаны, но, судя по составу ответчиков, можно предположить, что в иске заявлено требование о восстановлении доступа Первого канала к своему каналу на YouTube, который был заблокирован в марте, как и множество каналов других российских СМИ.Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости.В настоящее время иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "ТВ Центр", "Москва медиа", ОРТ, телерадиокомпания Вооруженных сил РФ "Звезда", телеканалы RT и "360", телекомпания НТВ, компания "ГПМ Развлекательное телевидение" (ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3).Дело по иску к Google телеканала "Царьград", чей аккаунт был заблокирован ответчиком раньше, еще в 2020 году, уже рассмотрено судами трех инстанций. Суды обязали Google LLC, Google Ireland Limited и ООО "Гугл" восстановить доступ к аккаунту истца и возобновить действие привязанного к аккаунту договора-счета на предоставление сервиса Google Ad Manager для монетизации рекламы на канале TsargradTV. Суды также удовлетворили требование истца о взыскании судебной неустойки (астрента) на случай неисполнения решения.В рамках этого дела судебными приставами-исполнителями арестованы счета ООО "Гугл". На данный момент с депозита приставов "Царьграду" перечислен штраф в миллиард рублей, дальнейшее начисление штрафа по решению суда приостановлено до сентября.Арбитражный суд Москвы ранее также арестовал активы ООО "Гугл" на сумму 500 миллионов рублей в качестве обеспечительных мер в делах по искам "Звезды", RT, "360", НТВ и "ГПМ Развлекательное телевидение".Российское подразделение Google 18 мая уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о своем банкротстве, так как "предвидит невозможность исполнения денежных обязательств".

https://ria.ru/20220526/sud-1790963413.html

https://ria.ru/20220526/google-1790903242.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, google, первый канал (телеканал), телеканал царьград, нтв (телеканал), технологии, арбитражный суд г. москвы