https://ria.ru/20220527/shtraf-1791041873.html
В Wildberries опровергли информацию о введении штрафов за возврат товара
В Wildberries опровергли информацию о введении штрафов за возврат товара - РИА Новости, 27.05.2022
В Wildberries опровергли информацию о введении штрафов за возврат товара
Wildberries опроверг информацию о том, что, согласно новой памятке, у клиентов с процентом выкупа менее 50% или суммой выкупа менее 40 тысяч рублей будет... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:08
2022-05-27T10:08
2022-05-27T10:08
россия
экономика
wildberries
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байконур (город)
калининград
магадан
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Wildberries опроверг информацию о том, что, согласно новой памятке, у клиентов с процентом выкупа менее 50% или суммой выкупа менее 40 тысяч рублей будет удерживаться по 100 рублей за товар в случае его возврата, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее Forbes со ссылкой на источники и новую памятку для сотрудников кол-центра маркетплейса сообщал о новых условиях возврата товаров, а также о том, что расчет производится в режиме реального времени за год, предшествующий покупке."В компании опровергли появившуюся информацию в Forbes о требуемой сумме покупок и доле возвратов для бесплатной обратной доставки товаров - она не соответствует действительности, источник издания ввел в заблуждение читателей", - говорится в сообщении.В компании отметили, что в личных кабинетах всех пользователей Wildberries появился обновленный раздел с информацией о покупках - в том числе сумме выкупа и доле возвратов товаров. Также там можно ознакомиться с условиями отказа или возврата товаров надлежащего качества.Так, в большинстве регионов РФ и странах СНГ: бесплатно при сумме выкупа от 5 тысяч рублей и проценте выкупа от 15%, или 50 рублей за 1 вещь. При этом для Байконура, Калининграда, Магадана и Дальнего Востока действует условие - 100 рублей за 1 вещь. Данная информация доступна на сайте и на следующей неделе будет представлена в пользовательских приложениях."Wildberries также обращает внимание, что накануне в ряде СМИ появилась недостоверная информация об условиях возврата, и просит покупателей руководствоваться только официальными данными от компании, с которыми можно ознакомиться на официальных ресурсах, а также в контакт-центре. Wildberries напоминает, что не занимается взысканием штрафов со своих пользователей - все подобные утверждения являются клеветой", - заключили в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20220425/sklady-1785311136.html
https://ria.ru/20220525/shtrafy-1790649456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, wildberries, снг, байконур (город), калининград, магадан, forbes
В Wildberries опровергли информацию о введении штрафов за возврат товара
В Wildberries опровергли информацию о новой памятке по введению штрафов за возврат
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Wildberries опроверг информацию о том, что, согласно новой памятке, у клиентов с процентом выкупа менее 50% или суммой выкупа менее 40 тысяч рублей будет удерживаться по 100 рублей за товар в случае его возврата, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее Forbes
со ссылкой на источники и новую памятку для сотрудников кол-центра маркетплейса сообщал о новых условиях возврата товаров, а также о том, что расчет производится в режиме реального времени за год, предшествующий покупке.
"В компании опровергли появившуюся информацию в Forbes о требуемой сумме покупок и доле возвратов для бесплатной обратной доставки товаров - она не соответствует действительности, источник издания ввел в заблуждение читателей", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что в личных кабинетах всех пользователей Wildberries
появился обновленный раздел с информацией о покупках - в том числе сумме выкупа и доле возвратов товаров. Также там можно ознакомиться с условиями отказа или возврата товаров надлежащего качества.
Так, в большинстве регионов РФ
и странах СНГ
: бесплатно при сумме выкупа от 5 тысяч рублей и проценте выкупа от 15%, или 50 рублей за 1 вещь. При этом для Байконура
, Калининграда
, Магадана
и Дальнего Востока
действует условие - 100 рублей за 1 вещь. Данная информация доступна на сайте и на следующей неделе будет представлена в пользовательских приложениях.
"Wildberries также обращает внимание, что накануне в ряде СМИ появилась недостоверная информация об условиях возврата, и просит покупателей руководствоваться только официальными данными от компании, с которыми можно ознакомиться на официальных ресурсах, а также в контакт-центре. Wildberries напоминает, что не занимается взысканием штрафов со своих пользователей - все подобные утверждения являются клеветой", - заключили в пресс-службе.