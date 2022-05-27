https://ria.ru/20220527/shtraf-1791041873.html

В Wildberries опровергли информацию о введении штрафов за возврат товара

В Wildberries опровергли информацию о введении штрафов за возврат товара - РИА Новости, 27.05.2022

В Wildberries опровергли информацию о введении штрафов за возврат товара

Wildberries опроверг информацию о том, что, согласно новой памятке, у клиентов с процентом выкупа менее 50% или суммой выкупа менее 40 тысяч рублей будет... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:08

2022-05-27T10:08

2022-05-27T10:08

россия

экономика

wildberries

снг

байконур (город)

калининград

магадан

forbes

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Wildberries опроверг информацию о том, что, согласно новой памятке, у клиентов с процентом выкупа менее 50% или суммой выкупа менее 40 тысяч рублей будет удерживаться по 100 рублей за товар в случае его возврата, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее Forbes со ссылкой на источники и новую памятку для сотрудников кол-центра маркетплейса сообщал о новых условиях возврата товаров, а также о том, что расчет производится в режиме реального времени за год, предшествующий покупке."В компании опровергли появившуюся информацию в Forbes о требуемой сумме покупок и доле возвратов для бесплатной обратной доставки товаров - она не соответствует действительности, источник издания ввел в заблуждение читателей", - говорится в сообщении.В компании отметили, что в личных кабинетах всех пользователей Wildberries появился обновленный раздел с информацией о покупках - в том числе сумме выкупа и доле возвратов товаров. Также там можно ознакомиться с условиями отказа или возврата товаров надлежащего качества.Так, в большинстве регионов РФ и странах СНГ: бесплатно при сумме выкупа от 5 тысяч рублей и проценте выкупа от 15%, или 50 рублей за 1 вещь. При этом для Байконура, Калининграда, Магадана и Дальнего Востока действует условие - 100 рублей за 1 вещь. Данная информация доступна на сайте и на следующей неделе будет представлена в пользовательских приложениях."Wildberries также обращает внимание, что накануне в ряде СМИ появилась недостоверная информация об условиях возврата, и просит покупателей руководствоваться только официальными данными от компании, с которыми можно ознакомиться на официальных ресурсах, а также в контакт-центре. Wildberries напоминает, что не занимается взысканием штрафов со своих пользователей - все подобные утверждения являются клеветой", - заключили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20220425/sklady-1785311136.html

https://ria.ru/20220525/shtrafy-1790649456.html

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байконур (город)

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, wildberries, снг, байконур (город), калининград, магадан, forbes