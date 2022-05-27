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AP: Запад может предложить российским олигархам "откупиться" от санкций - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791014482.html
AP: Запад может предложить российским олигархам "откупиться" от санкций
AP: Запад может предложить российским олигархам "откупиться" от санкций - РИА Новости, 27.05.2022
AP: Запад может предложить российским олигархам "откупиться" от санкций
Власти западных государств изучают возможность для российских олигархов "откупиться" от ограничительных мер, введенных против них после начала спецоперации... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T06:35
2022-05-27T07:57
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
евросоюз
g7
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Власти западных государств изучают возможность для российских олигархов "откупиться" от ограничительных мер, введенных против них после начала спецоперации России на Украине, направив часть денег бизнесменов Киеву на восстановление стране, передает агентство Associated Press со ссылкой на правительственных чиновников.По информации собеседников агентства, эту тему для обсуждения на встрече министров финансов стран G7 на прошлой неделе вынесла глава минфина Канады Христя Фриланд. Она заявила, что с ней связывались по этому вопросу некоторые российские предприниматели, которых она знала еще по работе журналисткой в Москве.Как пояснил источник, украинские представители также были в курсе обсуждений и не выступали против идеи Оттавы. Подчеркивается, что предложение выдвинули в контексте обсуждения предоставления дополнительной финансовой помощи Киеву, чтобы замороженные активы олигархов могли стать источником финансирования.Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз хочет создать фонд поддержки Украины, чтобы конфискованное и арестованное имущество фигурантов европейских ограничительных мер могло пойти на компенсации жертвам или на восстановление страны.После начала спецоперации по демилитаризации Украины Брюссель принял четыре пакета санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Всего персональные рестрикции в связи с ситуацией на Украине введены в отношении 900 физлиц. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совфеда и Госдумы, предпринимателях, руководителях крупных компаний. Персональные ограничительные меры предусматривают запрет на въезд на территорию стран Евросоюз и заморозку активов.
https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791011236.html
https://ria.ru/20220526/ssha-1790997267.html
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украина, россия, москва, евросоюз, g7, совет федерации рф, в мире, христя фриланд, дидье рейндерс
06:35 27.05.2022 (обновлено: 07:57 27.05.2022)
 
AP: Запад может предложить российским олигархам "откупиться" от санкций

AP: на Западе обсуждают возможность для российских олигархов "откупиться" от санкций

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Власти западных государств изучают возможность для российских олигархов "откупиться" от ограничительных мер, введенных против них после начала спецоперации России на Украине, направив часть денег бизнесменов Киеву на восстановление стране, передает агентство Associated Press со ссылкой на правительственных чиновников.
По информации собеседников агентства, эту тему для обсуждения на встрече министров финансов стран G7 на прошлой неделе вынесла глава минфина Канады Христя Фриланд. Она заявила, что с ней связывались по этому вопросу некоторые российские предприниматели, которых она знала еще по работе журналисткой в Москве.
Вид на здания московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
04:53
Россия успешно обошла американские санкции, пишет СМИ
Как пояснил источник, украинские представители также были в курсе обсуждений и не выступали против идеи Оттавы. Подчеркивается, что предложение выдвинули в контексте обсуждения предоставления дополнительной финансовой помощи Киеву, чтобы замороженные активы олигархов могли стать источником финансирования.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз хочет создать фонд поддержки Украины, чтобы конфискованное и арестованное имущество фигурантов европейских ограничительных мер могло пойти на компенсации жертвам или на восстановление страны.
После начала спецоперации по демилитаризации Украины Брюссель принял четыре пакета санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Всего персональные рестрикции в связи с ситуацией на Украине введены в отношении 900 физлиц. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совфеда и Госдумы, предпринимателях, руководителях крупных компаний. Персональные ограничительные меры предусматривают запрет на въезд на территорию стран Евросоюз и заморозку активов.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 23:34
В США считают, что Россия столкнется с перспективой дефолта из-за санкций
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваЕвросоюзG7Совет Федерации РФВ миреХристя ФриландДидье Рейндерс
 
 
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