Рейтинг@Mail.ru
ЯНАО вдвое увеличит количество рейсов на юг - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220527/reysy-1791085104.html
ЯНАО вдвое увеличит количество рейсов на юг
ЯНАО вдвое увеличит количество рейсов на юг - РИА Новости, 27.05.2022
ЯНАО вдвое увеличит количество рейсов на юг
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов принял решение вдвое увеличить количество рейсов на юг, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:45
2022-05-27T11:45
ямало-ненецкий автономный округ
новости - туризм
туризм
дмитрий артюхов
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов принял решение вдвое увеличить количество рейсов на юг, сообщает пресс-служба главы региона."Дмитрий Артюхов принял решение вдвое увеличить количество рейсов на юг. Авиакомпания "Ямал" открыла продажи билетов на дополнительные рейсы южных направлений", - говорится в сообщении.Власти уточняют, что с 1 июня в расписание добавлен рейс в Минеральные Воды из Салехарда. Теперь летать туда самолеты будут по средам и субботам. На маршруте Новый Уренгой – Минеральные Воды вводятся два дополнительных рейса, всего их будет три – по понедельникам, вторникам и четвергам.Кроме того, для жителей Ноябрьска вводится новый рейс в аэропорт Минеральные Воды, который будет выполняться еженедельно по четвергам. Вылет запланирован в 17.50 местного времени с прибытием в Минводы в 20.50 местного времени. Первый рейс состоится 2 июня.Еженедельное количество рейсов в аэропорт Сочи также увеличится: из Салехарда к выполняемым по средам и воскресеньям добавятся рейсы в понедельник и пятницу, из Нового Уренгоя теперь будет три рейса в Сочи – в понедельник, среду и субботу, из Ноябрьска – во вторник и пятницу.Увеличить число рейсов на юг губернатора Ямала Дмитрия Артюхова просили ямальцы в социальных сетях."Из-за временных ограничений на некоторых направлениях многим семьям пришлось пересмотреть свои планы. Важно, чтобы они смогли купить билеты в другие южные города и полноценно отдохнуть. Действовать новое расписание будет до 30 сентября", – написал губернатор в своих аккаунтах в социальных сетях.Пресс-служба отмечает, что обеспечение доступного авиасообщения для ямальцев – один из приоритетов правительства Ямала. Количество субсидируемых из бюджета округа рейсов увеличилось почти в 5 раз с 2018 года. Сегодня это 38 направлений. Развивается маршрутная сеть напрямую в регионы, минуя Москву.
https://ria.ru/20220524/yamal-1790401912.html
https://ria.ru/20220524/podderzhka-1790406416.html
https://ria.ru/20220518/vychety-1789219218.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, дмитрий артюхов, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
11:45 27.05.2022
 
ЯНАО вдвое увеличит количество рейсов на юг

Губернатор ЯНАО Артюхов принял решение вдвое увеличить количество рейсов на юг

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов принял решение вдвое увеличить количество рейсов на юг, сообщает пресс-служба главы региона.
"Дмитрий Артюхов принял решение вдвое увеличить количество рейсов на юг. Авиакомпания "Ямал" открыла продажи билетов на дополнительные рейсы южных направлений", - говорится в сообщении.
Фонтан у здания правительства Ямало-Ненецкого автономного округ - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 14:36Ямало-Ненецкий автономный округ
Банк России отметил высокие показатели экономического развития Ямала
Власти уточняют, что с 1 июня в расписание добавлен рейс в Минеральные Воды из Салехарда. Теперь летать туда самолеты будут по средам и субботам. На маршруте Новый Уренгой – Минеральные Воды вводятся два дополнительных рейса, всего их будет три – по понедельникам, вторникам и четвергам.
Кроме того, для жителей Ноябрьска вводится новый рейс в аэропорт Минеральные Воды, который будет выполняться еженедельно по четвергам. Вылет запланирован в 17.50 местного времени с прибытием в Минводы в 20.50 местного времени. Первый рейс состоится 2 июня.
Еженедельное количество рейсов в аэропорт Сочи также увеличится: из Салехарда к выполняемым по средам и воскресеньям добавятся рейсы в понедельник и пятницу, из Нового Уренгоя теперь будет три рейса в Сочи – в понедельник, среду и субботу, из Ноябрьска – во вторник и пятницу.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 14:47Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор ЯНАО одобрил введение новых мер поддержки для предпринимателей
Увеличить число рейсов на юг губернатора Ямала Дмитрия Артюхова просили ямальцы в социальных сетях.
"Из-за временных ограничений на некоторых направлениях многим семьям пришлось пересмотреть свои планы. Важно, чтобы они смогли купить билеты в другие южные города и полноценно отдохнуть. Действовать новое расписание будет до 30 сентября", – написал губернатор в своих аккаунтах в социальных сетях.
Пресс-служба отмечает, что обеспечение доступного авиасообщения для ямальцев – один из приоритетов правительства Ямала. Количество субсидируемых из бюджета округа рейсов увеличилось почти в 5 раз с 2018 года. Сегодня это 38 направлений. Развивается маршрутная сеть напрямую в регионы, минуя Москву.
Подсчёт денег, архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 13:29Ямало-Ненецкий автономный округ
В ЯНАО хотят ввести налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий
 
Ямало-Ненецкий автономный округНовости - ТуризмТуризмДмитрий АртюховРоссияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала