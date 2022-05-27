ЯНАО вдвое увеличит количество рейсов на юг
Губернатор ЯНАО Артюхов принял решение вдвое увеличить количество рейсов на юг
Самолет в небе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов принял решение вдвое увеличить количество рейсов на юг, сообщает пресс-служба главы региона.
"Дмитрий Артюхов принял решение вдвое увеличить количество рейсов на юг. Авиакомпания "Ямал" открыла продажи билетов на дополнительные рейсы южных направлений", - говорится в сообщении.
Власти уточняют, что с 1 июня в расписание добавлен рейс в Минеральные Воды из Салехарда. Теперь летать туда самолеты будут по средам и субботам. На маршруте Новый Уренгой – Минеральные Воды вводятся два дополнительных рейса, всего их будет три – по понедельникам, вторникам и четвергам.
Кроме того, для жителей Ноябрьска вводится новый рейс в аэропорт Минеральные Воды, который будет выполняться еженедельно по четвергам. Вылет запланирован в 17.50 местного времени с прибытием в Минводы в 20.50 местного времени. Первый рейс состоится 2 июня.
Еженедельное количество рейсов в аэропорт Сочи также увеличится: из Салехарда к выполняемым по средам и воскресеньям добавятся рейсы в понедельник и пятницу, из Нового Уренгоя теперь будет три рейса в Сочи – в понедельник, среду и субботу, из Ноябрьска – во вторник и пятницу.
Увеличить число рейсов на юг губернатора Ямала Дмитрия Артюхова просили ямальцы в социальных сетях.
"Из-за временных ограничений на некоторых направлениях многим семьям пришлось пересмотреть свои планы. Важно, чтобы они смогли купить билеты в другие южные города и полноценно отдохнуть. Действовать новое расписание будет до 30 сентября", – написал губернатор в своих аккаунтах в социальных сетях.
Пресс-служба отмечает, что обеспечение доступного авиасообщения для ямальцев – один из приоритетов правительства Ямала. Количество субсидируемых из бюджета округа рейсов увеличилось почти в 5 раз с 2018 года. Сегодня это 38 направлений. Развивается маршрутная сеть напрямую в регионы, минуя Москву.