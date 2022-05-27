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Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 121,2 доллара за тонну - РИА Новости, 27.05.2022
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Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 121,2 доллара за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 121,2 доллара за тонну - РИА Новости, 27.05.2022
Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 121,2 доллара за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 1 по 6 июня включительно составит 121,2 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 76,5 долларов, кукурузы - 73,9 доллара за... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:27
2022-05-27T14:27
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
пшеница
пошлины
экспорт
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 1 по 6 июня включительно составит 121,2 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 76,5 долларов, кукурузы - 73,9 доллара за тонну, следует из данных Минсельхоза.Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 373,2 доллара за тонну, на ячмень - при цене в 294,3 доллара, на кукурузу - в 290,7 доллара за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы России с 25 по 31 мая включительно составляет 110,5 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 76,5 доллара, кукурузы - также 76,5 доллара за тонну. Минимальное значение пошлины на экспорт пшеницы из РФ в текущем году действовало с 16 по 22 марта, когда она составляла 86,3 доллара за тонну.В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов.Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза РФ в последний рабочий день недели. Пошлины применяются с третьего рабочего дня после даты их размещения и до начала действия их очередных значений.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), пшеница, пошлины, экспорт
14:27 27.05.2022
 
Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 121,2 доллара за тонну

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 1 июня вырастет до 121,2 доллара за тонну

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкПшеничное поле
Пшеничное поле - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 1 по 6 июня включительно составит 121,2 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 76,5 долларов, кукурузы - 73,9 доллара за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 373,2 доллара за тонну, на ячмень - при цене в 294,3 доллара, на кукурузу - в 290,7 доллара за тонну.
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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Минсельхоз не рассматривает вопрос отмены пошлины на экспорт зерновых
Пошлина на экспорт пшеницы России с 25 по 31 мая включительно составляет 110,5 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 76,5 доллара, кукурузы - также 76,5 доллара за тонну. Минимальное значение пошлины на экспорт пшеницы из РФ в текущем году действовало с 16 по 22 марта, когда она составляла 86,3 доллара за тонну.
В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов.
Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза РФ в последний рабочий день недели. Пошлины применяются с третьего рабочего дня после даты их размещения и до начала действия их очередных значений.
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
Уборка озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 12:41
Минсельхоз пока не видит необходимости менять формулу зернового демпфера
 
ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ПшеницаПошлиныЭкспорт
 
 
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