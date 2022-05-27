https://ria.ru/20220527/prorochestvo-1791123241.html

В Кремле не стали комментировать "пророчество" о распаде Украины

В Кремле не стали комментировать "пророчество" о распаде Украины - РИА Новости, 27.05.2022

В Кремле не стали комментировать "пророчество" о распаде Украины

Комментирование пророчеств, в том числе о судьбе Украины, не является прерогативой Кремля, который не обладает такими компетенциями, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:59

2022-05-27T12:59

2022-05-27T14:29

специальная военная операция на украине

политика

владимир жириновский

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украина

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Комментирование пророчеств, в том числе о судьбе Украины, не является прерогативой Кремля, который не обладает такими компетенциями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой. Более того, мы не обладаем такими компетенциями - комментировать пророчества. Предлагаем дождаться их или выполнения, или невыполнения," - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать "пророчество Владимира Жириновского" о последнем президенте Украины в лице Владимира Зеленского.Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев написал книгу с избранными цитатами Владимира Жириновского "Пророк 2.0", где, в частности, экс-лидер партии заявил, что "Зеленский – последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины".

https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780030517.html

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Кирилл Волков

политика, владимир жириновский, владимир зеленский, украина, дмитрий песков, россия, ситуация в днр и лнр