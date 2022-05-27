12:59 27.05.2022 (обновлено: 14:29 27.05.2022)
В Кремле не стали комментировать "пророчество" о распаде Украины
Дмитрий Песков не стал комментировать предсказание Владимира Жириновского о судьбе Украины
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Комментирование пророчеств, в том числе о судьбе Украины, не является прерогативой Кремля, который не обладает такими компетенциями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой. Более того, мы не обладаем такими компетенциями - комментировать пророчества. Предлагаем дождаться их или выполнения, или невыполнения," - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать "пророчество Владимира Жириновского" о последнем президенте Украины в лице Владимира Зеленского.
Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев написал книгу с избранными цитатами Владимира Жириновского "Пророк 2.0", где, в частности, экс-лидер партии заявил, что "Зеленский – последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины".