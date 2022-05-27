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В Кремле не стали комментировать "пророчество" о распаде Украины - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/prorochestvo-1791123241.html
В Кремле не стали комментировать "пророчество" о распаде Украины
В Кремле не стали комментировать "пророчество" о распаде Украины - РИА Новости, 27.05.2022
В Кремле не стали комментировать "пророчество" о распаде Украины
Комментирование пророчеств, в том числе о судьбе Украины, не является прерогативой Кремля, который не обладает такими компетенциями, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:59
2022-05-27T14:29
специальная военная операция на украине
политика
владимир жириновский
владимир зеленский
украина
дмитрий песков
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Комментирование пророчеств, в том числе о судьбе Украины, не является прерогативой Кремля, который не обладает такими компетенциями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой. Более того, мы не обладаем такими компетенциями - комментировать пророчества. Предлагаем дождаться их или выполнения, или невыполнения," - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать "пророчество Владимира Жириновского" о последнем президенте Украины в лице Владимира Зеленского.Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев написал книгу с избранными цитатами Владимира Жириновского "Пророк 2.0", где, в частности, экс-лидер партии заявил, что "Зеленский – последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины".
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политика, владимир жириновский, владимир зеленский, украина, дмитрий песков, россия, ситуация в днр и лнр
12:59 27.05.2022 (обновлено: 14:29 27.05.2022)
 
В Кремле не стали комментировать "пророчество" о распаде Украины

Дмитрий Песков не стал комментировать предсказание Владимира Жириновского о судьбе Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Комментирование пророчеств, в том числе о судьбе Украины, не является прерогативой Кремля, который не обладает такими компетенциями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой. Более того, мы не обладаем такими компетенциями - комментировать пророчества. Предлагаем дождаться их или выполнения, или невыполнения," - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать "пророчество Владимира Жириновского" о последнем президенте Украины в лице Владимира Зеленского.
Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев написал книгу с избранными цитатами Владимира Жириновского "Пророк 2.0", где, в частности, экс-лидер партии заявил, что "Зеленский – последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины".
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 12:17
Дегтярев опубликовал "пророчества" Жириновского про Польшу и "Талибан"*
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВладимир ЖириновскийВладимир ЗеленскийУкраинаДмитрий ПесковРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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