https://ria.ru/20220527/port-1791025605.html

Порт Мариуполя задействуют в полном объеме, заявил Пушилин

Порт Мариуполя задействуют в полном объеме, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.05.2022

Порт Мариуполя задействуют в полном объеме, заявил Пушилин

Порт Мариуполя будет задействован в полном объеме, но санкции осложняют восстановление техники, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:05

2022-05-27T09:05

2022-05-27T16:19

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

мариуполь

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Порт Мариуполя будет задействован в полном объеме, но санкции осложняют восстановление техники, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Что касается мариупольского порта, то запросы на его работу достаточно серьезные. Это касается даже не старой парадигмы - реализации продукции наших металлургических комбинатов и нашей сельхозпродукции, хотя это, наверное, тоже. Но для нас еще важно, чтобы сейчас мариупольский порт стал таким своеобразным хабом, и для нас в плане восстановления мариупольский порт важен для того, чтобы там через него завозились как раз строительные материалы, а их будет очень много с учетом тех разрушений, которые мы видим сейчас в Мариуполе. И, конечно, мариупольский порт будет задействован здесь в полном объеме", - сказал он.По словам Пушилина, "до конца мая мы планируем осуществить уже первую отгрузку продукции". "То есть по сути начнется его функционирование, но к полной его работе мы придем, наверное, чуть позже ввиду того, что нужно провести тоже определенные ремонтные работы: разрушения все же присутствуют", - отметил глава ДНР.Он сообщил о необходимости "восстановить технику порта, которая там находится, те же краны, техническая составляющая у многих оставляет желать лучшего, а с учетом того, что запасные части импортного производства, нужно преодолеть еще все барьеры, которые связаны с санкциями"."Но он (порт – ред.) будет работать в полной мере", - отметил Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>

https://ria.ru/20220525/porty-1790740147.html

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мариуполь

донецкая народная республика

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Пушилин: "Мариупольский порт будет задействован здесь в полном объеме" Порт Мариуполя будет задействован в полном объеме, но санкции осложняют восстановление техники, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. 2022-05-27T09:05 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, мариуполь, денис пушилин, донецкая народная республика