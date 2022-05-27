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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.05.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 15 минут обстреляли населенные пункты Горловка, Доломитное и Байрак в Донецкой народной республике, выпустив 13 мин калибром 120... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:43

2022-05-27T10:43

2022-05-27T10:43

специальная военная операция на украине

владимир путин

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли населенные пункты Горловка, Доломитное и Байрак в Донецкой народной республике, выпустив 13 мин калибром 120 миллиметров и два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Кудрюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено 2 снаряда калибром 122 мм; 09:46 – населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Доломитное: выпущено 3 мины калибром 120 мм; 10:00 – населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Байрак: выпущено 10 мин калибром 120 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, вооруженные силы украины