На ПМЭФ-2022 продадут первую в истории NFT-версию законопроекта
Первую в истории NFT-версию законопроекта продадут на аукционе на ПМЭФ-2022
Логотип ПМЭФ-2021. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. На благотворительном аукционе в рамках ПМЭФ-2022 будет выставлена первая в истории NFT-версия законопроекта, речь идет о внесенном в Госдуму законопроекте, вводящем понятие NFT, сообщает фонд "Росконгресс".
Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.
"16 июня 2022 года на благотворительном аукционе в рамках ПМЭФ можно будет купить первую в мире NFT-версию законопроекта. Речь идет о законопроекте об NFT, который партия "Новые люди" внесла в Госдуму 19 мая", - говорится в сообщении фонда.
Законопроект вводит понятие NFT и регулирует его как интеллектуальную собственность. Авторы полагают, что это позволит защитить права владельцев NFT и даст возможность музеям привлекать финансирование через цифровые копии произведений искусства.
Аукцион пройдет в Доме ленинградской торговли в рамках конкурса цифрового искусства "Создавая будущее 2050".
"Мы рады, что первый в истории NFT-законопроект стал частью конкурса. В нашем конкурсе может принять участие любой желающий, и сделать это очень просто. Мы хотим показать, что создателем или коллекционером NFT может стать каждый. Также у нас участвуют ведущие российские музеи, и это большой кейс для них, ведь огромная часть их фондов может получить новую жизнь", - приводятся в сообщении слова организатора конкурса Марианны Скраган.
25 мая, 15:41Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили более 90 стран