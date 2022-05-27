https://ria.ru/20220527/nft-1791107714.html

На ПМЭФ-2022 продадут первую в истории NFT-версию законопроекта

На ПМЭФ-2022 продадут первую в истории NFT-версию законопроекта - РИА Новости, 27.05.2022

На ПМЭФ-2022 продадут первую в истории NFT-версию законопроекта

На благотворительном аукционе в рамках ПМЭФ-2022 будет выставлена первая в истории NFT-версия законопроекта, речь идет о внесенном в Госдуму законопроекте,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:32

2022-05-27T12:32

2022-05-27T12:32

технологии

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

госдума рф

россия

пмэф

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. На благотворительном аукционе в рамках ПМЭФ-2022 будет выставлена первая в истории NFT-версия законопроекта, речь идет о внесенном в Госдуму законопроекте, вводящем понятие NFT, сообщает фонд "Росконгресс".Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня."16 июня 2022 года на благотворительном аукционе в рамках ПМЭФ можно будет купить первую в мире NFT-версию законопроекта. Речь идет о законопроекте об NFT, который партия "Новые люди" внесла в Госдуму 19 мая", - говорится в сообщении фонда.Законопроект вводит понятие NFT и регулирует его как интеллектуальную собственность. Авторы полагают, что это позволит защитить права владельцев NFT и даст возможность музеям привлекать финансирование через цифровые копии произведений искусства.Аукцион пройдет в Доме ленинградской торговли в рамках конкурса цифрового искусства "Создавая будущее 2050"."Мы рады, что первый в истории NFT-законопроект стал частью конкурса. В нашем конкурсе может принять участие любой желающий, и сделать это очень просто. Мы хотим показать, что создателем или коллекционером NFT может стать каждый. Также у нас участвуют ведущие российские музеи, и это большой кейс для них, ведь огромная часть их фондов может получить новую жизнь", - приводятся в сообщении слова организатора конкурса Марианны Скраган.

https://ria.ru/20220201/token-1770462499.html

https://ria.ru/20220525/pmef-1790644628.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), госдума рф, россия, пмэф, общество