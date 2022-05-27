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На ПМЭФ-2022 продадут первую в истории NFT-версию законопроекта - РИА Новости, 27.05.2022
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На ПМЭФ-2022 продадут первую в истории NFT-версию законопроекта
На ПМЭФ-2022 продадут первую в истории NFT-версию законопроекта - РИА Новости, 27.05.2022
На ПМЭФ-2022 продадут первую в истории NFT-версию законопроекта
На благотворительном аукционе в рамках ПМЭФ-2022 будет выставлена первая в истории NFT-версия законопроекта, речь идет о внесенном в Госдуму законопроекте,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:32
2022-05-27T12:32
технологии
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
госдума рф
россия
пмэф
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. На благотворительном аукционе в рамках ПМЭФ-2022 будет выставлена первая в истории NFT-версия законопроекта, речь идет о внесенном в Госдуму законопроекте, вводящем понятие NFT, сообщает фонд "Росконгресс".Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня."16 июня 2022 года на благотворительном аукционе в рамках ПМЭФ можно будет купить первую в мире NFT-версию законопроекта. Речь идет о законопроекте об NFT, который партия "Новые люди" внесла в Госдуму 19 мая", - говорится в сообщении фонда.Законопроект вводит понятие NFT и регулирует его как интеллектуальную собственность. Авторы полагают, что это позволит защитить права владельцев NFT и даст возможность музеям привлекать финансирование через цифровые копии произведений искусства.Аукцион пройдет в Доме ленинградской торговли в рамках конкурса цифрового искусства "Создавая будущее 2050"."Мы рады, что первый в истории NFT-законопроект стал частью конкурса. В нашем конкурсе может принять участие любой желающий, и сделать это очень просто. Мы хотим показать, что создателем или коллекционером NFT может стать каждый. Также у нас участвуют ведущие российские музеи, и это большой кейс для них, ведь огромная часть их фондов может получить новую жизнь", - приводятся в сообщении слова организатора конкурса Марианны Скраган.
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технологии, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), госдума рф, россия, пмэф, общество
12:32 27.05.2022
 
На ПМЭФ-2022 продадут первую в истории NFT-версию законопроекта

Первую в истории NFT-версию законопроекта продадут на аукционе на ПМЭФ-2022

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип ПМЭФ-2021
Логотип ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип ПМЭФ-2021. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. На благотворительном аукционе в рамках ПМЭФ-2022 будет выставлена первая в истории NFT-версия законопроекта, речь идет о внесенном в Госдуму законопроекте, вводящем понятие NFT, сообщает фонд "Росконгресс".
Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.
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"16 июня 2022 года на благотворительном аукционе в рамках ПМЭФ можно будет купить первую в мире NFT-версию законопроекта. Речь идет о законопроекте об NFT, который партия "Новые люди" внесла в Госдуму 19 мая", - говорится в сообщении фонда.
Законопроект вводит понятие NFT и регулирует его как интеллектуальную собственность. Авторы полагают, что это позволит защитить права владельцев NFT и даст возможность музеям привлекать финансирование через цифровые копии произведений искусства.
Аукцион пройдет в Доме ленинградской торговли в рамках конкурса цифрового искусства "Создавая будущее 2050".
"Мы рады, что первый в истории NFT-законопроект стал частью конкурса. В нашем конкурсе может принять участие любой желающий, и сделать это очень просто. Мы хотим показать, что создателем или коллекционером NFT может стать каждый. Также у нас участвуют ведущие российские музеи, и это большой кейс для них, ведь огромная часть их фондов может получить новую жизнь", - приводятся в сообщении слова организатора конкурса Марианны Скраган.
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 15:41
Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили более 90 стран
 
ТехнологииСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Госдума РФРоссияПМЭФОбщество
 
 
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