https://ria.ru/20220519/nft-token-1789405506.html

В Госдуму внесли проект о введении понятия "NFT-токен" в законодательство

В Госдуму внесли проект о введении понятия "NFT-токен" в законодательство - РИА Новости, 19.05.2022

В Госдуму внесли проект о введении понятия "NFT-токен" в законодательство

Депутаты от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект, который вводит понятие "NFT-токен" в российское... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:19

2022-05-19T11:19

2022-05-19T11:19

россия

технологии

госдума рф

общество

партия "новые люди"

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Депутаты от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект, который вводит понятие "NFT-токен" в российское законодательство. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.Изменения вносятся изменения в статью Гражданского кодекса в части расширения перечня охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в виде невзаимозаменяемых токенов. Так, авторы законопроекта предлагают определить NFT как невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива – изображений, видео или другого цифрового контента или актива, в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе распределенного реестра – системе блокчейн."Нужно защитить права владельцев NFT. Сейчас в правовом поле в России этого понятия вообще нет, а сделки с NFT-токенами люди продолжают совершать на свой страх и риск. С криптовалютами дело сдвинулось с мертвой точки, но NFT – это не цифровая валюта, а цифровой сертификат на право собственности, то есть объект интеллектуальной собственности. Поэтому мы и предлагаем регулировать NFT как интеллектуальную собственность", – приводит слова Ткачева пресс-служба фракции.

https://ria.ru/20220201/token-1770462499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, технологии, госдума рф, общество, партия "новые люди"