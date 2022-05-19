https://ria.ru/20220519/nft-token-1789405506.html
В Госдуму внесли проект о введении понятия "NFT-токен" в законодательство
В Госдуму внесли проект о введении понятия "NFT-токен" в законодательство - РИА Новости, 19.05.2022
В Госдуму внесли проект о введении понятия "NFT-токен" в законодательство
Депутаты от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект, который вводит понятие "NFT-токен" в российское... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:19
2022-05-19T11:19
2022-05-19T11:19
россия
технологии
госдума рф
общество
партия "новые люди"
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Депутаты от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект, который вводит понятие "NFT-токен" в российское законодательство. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.Изменения вносятся изменения в статью Гражданского кодекса в части расширения перечня охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в виде невзаимозаменяемых токенов. Так, авторы законопроекта предлагают определить NFT как невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива – изображений, видео или другого цифрового контента или актива, в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе распределенного реестра – системе блокчейн."Нужно защитить права владельцев NFT. Сейчас в правовом поле в России этого понятия вообще нет, а сделки с NFT-токенами люди продолжают совершать на свой страх и риск. С криптовалютами дело сдвинулось с мертвой точки, но NFT – это не цифровая валюта, а цифровой сертификат на право собственности, то есть объект интеллектуальной собственности. Поэтому мы и предлагаем регулировать NFT как интеллектуальную собственность", – приводит слова Ткачева пресс-служба фракции.
https://ria.ru/20220201/token-1770462499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, госдума рф, общество, партия "новые люди"
В Госдуму внесли проект о введении понятия "NFT-токен" в законодательство
"Новые люди" внесли в Госдуму проект о введении понятия "NFT-токен" в законодательство