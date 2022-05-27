https://ria.ru/20220527/neft-1791128490.html
Шри-Ланка закупает российскую нефть из-за топливного кризиса, сообщили СМИ
Шри-Ланка закупает российскую нефть из-за топливного кризиса, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.05.2022
Шри-Ланка закупает российскую нефть из-за топливного кризиса, сообщили СМИ
Шри-Ланка покупает нефть в России в свете топливного кризиса в стране, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:13
2022-05-27T13:13
2022-05-27T13:13
в мире
шри-ланка
цены на нефть
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Шри-Ланка покупает нефть в России в свете топливного кризиса в стране, сообщает агентство Блумберг.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за ковидных запретов, в результате чего страна не может закупать достаточно топлива."Шри-Ланка получает российскую нефть, которую она будет использовать для производства топлива, поскольку обанкротившаяся страна сталкивается с катастрофической нехваткой всего топлива: от бензина до дизельного", - говорится в сообщении агентства.Председатель нефтеперерабатывающего завода Ceylon Petroleum Corp Сумит Виджесингхе рассказал в интервью, что российская нефть сорта Siberian Light будет перерабатываться на этом заводе. Поставка ожидается 28 мая. Виджесингхе также отметил, что нефть Siberian Light - это один из немногих сортов, который может перерабатывать завод.В сообщении уточняется, что завод простаивал на протяжении более чем двух месяцев.
https://ria.ru/20220526/krizis-1790831283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, цены на нефть
Шри-Ланка закупает российскую нефть из-за топливного кризиса, сообщили СМИ
Агентство "Bloomberg": Шри-Ланка закупает российскую нефть из-за топливного кризиса
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Шри-Ланка покупает нефть в России в свете топливного кризиса в стране, сообщает
агентство Блумберг.
Шри-Ланка
переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за ковидных запретов, в результате чего страна не может закупать достаточно топлива.
"Шри-Ланка получает российскую нефть, которую она будет использовать для производства топлива, поскольку обанкротившаяся страна сталкивается с катастрофической нехваткой всего топлива: от бензина до дизельного", - говорится в сообщении агентства.
Председатель нефтеперерабатывающего завода Ceylon Petroleum Corp Сумит Виджесингхе рассказал в интервью, что российская нефть сорта Siberian Light будет перерабатываться на этом заводе. Поставка ожидается 28 мая. Виджесингхе также отметил, что нефть Siberian Light - это один из немногих сортов, который может перерабатывать завод.
В сообщении уточняется, что завод простаивал на протяжении более чем двух месяцев.