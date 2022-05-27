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Шри-Ланка закупает российскую нефть из-за топливного кризиса, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.05.2022
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Шри-Ланка закупает российскую нефть из-за топливного кризиса, сообщили СМИ
Шри-Ланка закупает российскую нефть из-за топливного кризиса, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.05.2022
Шри-Ланка закупает российскую нефть из-за топливного кризиса, сообщили СМИ
Шри-Ланка покупает нефть в России в свете топливного кризиса в стране, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:13
2022-05-27T13:13
в мире
шри-ланка
цены на нефть
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Шри-Ланка покупает нефть в России в свете топливного кризиса в стране, сообщает агентство Блумберг.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за ковидных запретов, в результате чего страна не может закупать достаточно топлива."Шри-Ланка получает российскую нефть, которую она будет использовать для производства топлива, поскольку обанкротившаяся страна сталкивается с катастрофической нехваткой всего топлива: от бензина до дизельного", - говорится в сообщении агентства.Председатель нефтеперерабатывающего завода Ceylon Petroleum Corp Сумит Виджесингхе рассказал в интервью, что российская нефть сорта Siberian Light будет перерабатываться на этом заводе. Поставка ожидается 28 мая. Виджесингхе также отметил, что нефть Siberian Light - это один из немногих сортов, который может перерабатывать завод.В сообщении уточняется, что завод простаивал на протяжении более чем двух месяцев.
https://ria.ru/20220526/krizis-1790831283.html
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в мире, шри-ланка, цены на нефть
13:13 27.05.2022
 
Шри-Ланка закупает российскую нефть из-за топливного кризиса, сообщили СМИ

Агентство "Bloomberg": Шри-Ланка закупает российскую нефть из-за топливного кризиса

© AP Photo / Eranga JayawardenaПротестующие возле офиса президента в Коломбо, Шри-Ланка
Протестующие возле офиса президента в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Протестующие возле офиса президента в Коломбо, Шри-Ланка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Шри-Ланка покупает нефть в России в свете топливного кризиса в стране, сообщает агентство Блумберг.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за ковидных запретов, в результате чего страна не может закупать достаточно топлива.
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"Шри-Ланка получает российскую нефть, которую она будет использовать для производства топлива, поскольку обанкротившаяся страна сталкивается с катастрофической нехваткой всего топлива: от бензина до дизельного", - говорится в сообщении агентства.
Председатель нефтеперерабатывающего завода Ceylon Petroleum Corp Сумит Виджесингхе рассказал в интервью, что российская нефть сорта Siberian Light будет перерабатываться на этом заводе. Поставка ожидается 28 мая. Виджесингхе также отметил, что нефть Siberian Light - это один из немногих сортов, который может перерабатывать завод.
В сообщении уточняется, что завод простаивал на протяжении более чем двух месяцев.
 
В миреШри-ЛанкаЦены на нефть
 
 
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