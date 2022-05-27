https://ria.ru/20220527/nato-1791048082.html

Бумага осталась, а содержания уже нет: 25 лет акту между Россией и НАТО

Бумага осталась, а содержания уже нет: 25 лет акту между Россией и НАТО - РИА Новости, 27.05.2022

Бумага осталась, а содержания уже нет: 25 лет акту между Россией и НАТО

Отношения России и НАТО, которые никогда не были простыми, в последнее время сильно обострились. Предотвратить нынешний кризис не помог и подписанный ровно... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:25

2022-05-27T10:25

2022-05-27T10:25

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Отношения России и НАТО, которые никогда не были простыми, в последнее время сильно обострились. Предотвратить нынешний кризис не помог и подписанный ровно двадцать пять лет назад, 27 мая 1997 года, Основополагающий акт, в котором стороны обозначили "правила игры" и границы дозволенного в отношениях друг с другом - документ так и остался лишь на бумаге.Как ожидания...Тогда РФ и НАТО договорились, во-первых, "не рассматривать друг друга в качестве противников". Предполагалось, что Москва и альянс "будут совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности".Во-вторых, согласно документу, НАТО обязалась не размещать "существенные боевые силы" на восточных рубежах на постоянной основе. Россия, в свою очередь, выразила готовность "проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе". В документе сказано, что РФ и НАТО стремятся к "обмену информацией и консультациям по вопросам стратегии, оборонной политики, военных доктрин России и НАТО, а также бюджетам и программам развития инфраструктуры".Стороны также договорились о создании Совместного постоянного совета Россия-НАТО (вместо которого в 2002 году был учрежден Совет Россия-НАТО - СРН) - специального консультативного органа. На уровне послов он должен был собираться раз в месяц, и дважды в год на уровне глав МИД и министров обороны. При необходимости встретиться могли и главы государств....разошлись с реальностьюСпустя четверть века, альянс не захотел юридически закрепить тезис о том, что РФ и НАТО не рассматривают друг друга в качестве противников. А Москве было уже недостаточно лишь политических обязательств по Основополагающему акту.Постоянное расширение НАТО на восток и придвижение инфраструктуры к границам России, "втягивание" в свои ряды соседних стран, в первую очередь Грузии и Украины, и перспективы появления там ударных вооружений альянса, побудили Москву предложить НАТО заключить юридически обязывающее соглашение о гарантиях безопасности. Согласно проекту соглашения, силы альянса в Восточной Европе должны были бы быть отведены на позиции 1997 года, НАТО должна была обязаться не принимать в свои ряды Украину и отказаться от военной деятельности на ее территории, а также на территории других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.НАТО предложения России не понравились, и альянс отказался пообещать, что не будет расширяться дальше. В результате это стало одной из причин, как говорят в Москве, начала военной операции на Украине для устранения исходящих оттуда угроз российской безопасности.Но еще до того, как Москва и Брюссель попытались снова договориться о новых "правилах игры", все практическое сотрудничество было заморожено. В 2021 году, после очередной высылки российских дипломатов из постпредства при НАТО, РФ решила временно приостановить его работу, и закрыть в Москве информационное бюро и офис связи альянса.В целом, "конфетно-букетный период" в отношениях России и НАТО продлился недолго. Первый серьезный кризис доверия произошел в 1999 году – силы альянса начали бомбардировки Югославии. РФ настаивала, что для операции в Косово необходима санкция СБ ООН. На несколько месяцев военное сотрудничество между Россией и альянсом было приостановлено.Затем отношения с НАТО снова пошли в гору. В 2005 году российский МИД оценивал состояние взаимодействия Москвы и альянса так: "Отношения с НАТО развиваются в рамках многовекторного сотрудничества, на котором основана современная российская внешняя политика. Наращиваем партнерские связи с НАТО, так как сегодня все страны-члены этой организации, как и мы, противостоят общим вызовам нового поколения и, прежде всего, международному терроризму". РФ и альянс проводили совместные военные учения и миротворческие операции – сейчас в это верится с трудом.Впрочем, почти партнерские отношения с Москвой нисколько не мешали НАТО все ближе подступать к российским границам. В 1999 году в альянс были приняты три страны бывшего Варшавского договора – Польша, Чехия и Венгрия. В 2004 году в НАТО вошли еще семь государств: Болгария, Румыния, Словакия, Литва, Латвия, Эстония и Словения. В 2008 году было принято решение о вступлении в объединение Хорватии и Албании. Новым членом блока в июне 2017 года стала Черногория, а в 2020 году - Северная Македония. Сегодня идет подготовка ко вступлению в альянс двух стран Северной Европы, которые ранее долгое время придерживались нейтралитета - Швеции и Финляндии.Увеличение числа членов НАТО воспринимается в Москве болезненно. В РФ неоднократно заявляли о существовании договоренности о нерасширении альянса, которая была достигнута во время переговоров об объединении Германии в 1990 году. В НАТО наличие подобных гарантий отрицают.Серьезно испортил отношения Москвы и альянса военный конфликт в Грузии в 2008 году. НАТО, посчитавшая российские военные действия в этой стране несоразмерными, приостановила деятельность Совета Россия-НАТО. Отношения вернулись на круги своя весной 2009 года. Но через два года – снова "падение": на этот раз стороны разошлись по ситуации в Ливии.Но настоящей "точкой невозврата" для отношений РФ и НАТО стал конфликт на Украине. Альянс в одностороннем порядке заморозил все практическое сотрудничество с Россией, оставив открытым лишь канал взаимодействия по политическим вопросам на посольском уровне. На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года члены объединения приняли решение создать силы быстрого реагирование в случае "нападения" РФ на какую-либо страну альянса. Одновременно участники встречи в Ньюпорте договорились усилить сотрудничество с Украиной.С тех пор в НАТО, уверяя в том, что являются исключительно оборонительным альянсом, все громче говорят о необходимости сдерживания России. В 2016 году члены альянса приняли решение разместить четыре многонациональных батальона НАТО непосредственно у российских границ – в Польше, Эстонии, Латвии и Литве. Военнослужащие будут находится там на ротационной основе, что формально не нарушает Основополагающий акт. В российском МИД, тем не менее, считают размещение батальонов именно постоянным военным присутствием, а "то, что использующий ее личный состав формально будет ротироваться, принципиального значения не имеет". РФ в ответ усиливает свое присутствие на своих западных рубежах и предупреждает о неминуемом военно-техническом ответе на провокационные действия альянса.Только на бумагеСегодня европейские чиновники все чаще говорят о том, что, несмотря на формальное существование Основополагающего акта, он уже "никого не связывает"."Акт Россия-НАТО все еще существует. Но ничто из того, что мы должны сделать, не будет сдерживаться его содержанием. Пока общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем (соглашение), но ничто в нем не помешает нам делать то, что мы должны делать", - сказал ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.В МИД РФ в ответ парируют, что Москва "не доставит западным странам удовольствия" и сама не откажется от Основополагающего акта. Одновременно Россия готовится к тому, что на предстоящем в Мадриде в конце июня очередном саммите НАТО альянс не только обновит стратегию, но и договорится о новом развертывании сил и средств на восточном фланге.Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже предупредил, что обозначение в действующей стратегии альянса (принятой в 2010 году) России как стратегического партнера безнадежно устарело и этот пункт необходимо поменять.По мнению председателя совета ПИР-центра, кандидата военных наук Евгения Бужинского, Основополагающий акт РФ-НАТО действительно остался лишь на бумаге. Но это еще не повод говорить о возможности прямого военного столкновения сторон – пока эксперт предпосылок к этому не видит."Фактически, все, что в нем продекларировано, все основные блоки – их нет. Размещение дополнительных сил идет. То, что в свое время осталось не согласовано в контексте неразмещения на постоянной основе значительных сил – мы так и не договорились, что есть "значительные силы". Для нас это бригады, но бригады там (на восточном фланге – ред.) есть. Что касается "постоянной основы" – у них идет ротация, но какая нам разница, постоянно они там или на основе ротации, если в итоге 365 дней в году силы присутствуют", - пояснил эксперт."Бумага осталась, а содержания уже нет", - подытожил он.

https://ria.ru/20220526/lavrov-1790964329.html

https://ria.ru/20220526/rossiya-1790921138.html

https://ria.ru/20220527/akt-1790602163.html

https://ria.ru/20220526/instruktor-1790802889.html

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