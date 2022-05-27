https://ria.ru/20220527/nato-1791042122.html

Корабли из трех стран НАТО прибудут на учения в Хельсинки

Корабли из трех стран НАТО прибудут на учения в Хельсинки - РИА Новости, 27.05.2022

Корабли из трех стран НАТО прибудут на учения в Хельсинки

Военные корабли из США, Франции и Германии будут находиться в Хельсинки до 30 мая, сообщает финский ВМФ. Уточняется, что все они принимают участие в учениях в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:09

2022-05-27T10:09

2022-05-27T10:24

специальная военная операция на украине

в мире

финляндия

нато

военно-морские силы сша

вмс франции

сша

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153307/07/1533070761_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f6bdbe47d6fec044b20f9b95dd4f644.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 27 мая — РИА Новости. Военные корабли из США, Франции и Германии будут находиться в Хельсинки до 30 мая, сообщает финский ВМФ. Уточняется, что все они принимают участие в учениях в северной части Балтийского моря, которые проходят на фоне подачи заявок Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс."На этой неделе Хельсинки посетит международный военно-морской флот. Два корабля ВМС США, USS Gravely и USS Gunston Hall, и корабль ВМС Франции Latouche-Tréville посетят Хельсинки 27 - 30 мая 2022 года", - говорится в сообщении. Все они будут находиться в столичном порту Хернесаари, куда ранее на этой неделе уже прибыл корабль ВМС Германии FGS Sachsen. Уточняется, что немецкий корабль также будет открыт для свободного посещения публики в воскресенье.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

финляндия

сша

франция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, нато, военно-морские силы сша, вмс франции, сша, франция, германия