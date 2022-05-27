10:09 27.05.2022 (обновлено: 10:24 27.05.2022)
Корабли из трех стран НАТО прибудут на учения в Хельсинки
Военные корабли из США, Франции и Германии прибудут на учения в Хельсинки до 30 мая
Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 27 мая — РИА Новости. Военные корабли из США, Франции и Германии будут находиться в Хельсинки до 30 мая, сообщает финский ВМФ. Уточняется, что все они принимают участие в учениях в северной части Балтийского моря, которые проходят на фоне подачи заявок Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
"На этой неделе Хельсинки посетит международный военно-морской флот. Два корабля ВМС США, USS Gravely и USS Gunston Hall, и корабль ВМС Франции Latouche-Tréville посетят Хельсинки 27 - 30 мая 2022 года", - говорится в сообщении. Все они будут находиться в столичном порту Хернесаари, куда ранее на этой неделе уже прибыл корабль ВМС Германии FGS Sachsen. Уточняется, что немецкий корабль также будет открыт для свободного посещения публики в воскресенье.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.