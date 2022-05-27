Рейтинг@Mail.ru
Корабли из трех стран НАТО прибудут на учения в Хельсинки - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/nato-1791042122.html
Корабли из трех стран НАТО прибудут на учения в Хельсинки
Корабли из трех стран НАТО прибудут на учения в Хельсинки - РИА Новости, 27.05.2022
Корабли из трех стран НАТО прибудут на учения в Хельсинки
Военные корабли из США, Франции и Германии будут находиться в Хельсинки до 30 мая, сообщает финский ВМФ. Уточняется, что все они принимают участие в учениях в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:09
2022-05-27T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
финляндия
нато
военно-морские силы сша
вмс франции
сша
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153307/07/1533070761_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f6bdbe47d6fec044b20f9b95dd4f644.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 27 мая — РИА Новости. Военные корабли из США, Франции и Германии будут находиться в Хельсинки до 30 мая, сообщает финский ВМФ. Уточняется, что все они принимают участие в учениях в северной части Балтийского моря, которые проходят на фоне подачи заявок Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс."На этой неделе Хельсинки посетит международный военно-морской флот. Два корабля ВМС США, USS Gravely и USS Gunston Hall, и корабль ВМС Франции Latouche-Tréville посетят Хельсинки 27 - 30 мая 2022 года", - говорится в сообщении. Все они будут находиться в столичном порту Хернесаари, куда ранее на этой неделе уже прибыл корабль ВМС Германии FGS Sachsen. Уточняется, что немецкий корабль также будет открыт для свободного посещения публики в воскресенье.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
финляндия
сша
франция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153307/07/1533070761_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50e118be3a99dd422b5cdde83f2270a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, нато, военно-морские силы сша, вмс франции, сша, франция, германия
10:09 27.05.2022 (обновлено: 10:24 27.05.2022)
 
Корабли из трех стран НАТО прибудут на учения в Хельсинки

Военные корабли из США, Франции и Германии прибудут на учения в Хельсинки до 30 мая

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 27 мая — РИА Новости. Военные корабли из США, Франции и Германии будут находиться в Хельсинки до 30 мая, сообщает финский ВМФ. Уточняется, что все они принимают участие в учениях в северной части Балтийского моря, которые проходят на фоне подачи заявок Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
"На этой неделе Хельсинки посетит международный военно-морской флот. Два корабля ВМС США, USS Gravely и USS Gunston Hall, и корабль ВМС Франции Latouche-Tréville посетят Хельсинки 27 - 30 мая 2022 года", - говорится в сообщении. Все они будут находиться в столичном порту Хернесаари, куда ранее на этой неделе уже прибыл корабль ВМС Германии FGS Sachsen. Уточняется, что немецкий корабль также будет открыт для свободного посещения публики в воскресенье.
Президент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 08:00
Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФинляндияНАТОВоенно-морские силы СШАВМС ФранцииСШАФранцияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала