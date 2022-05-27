https://ria.ru/20220527/muzey-1791200123.html

В Оренбурге открыли первый в России музей семьи Ростроповичей

В Оренбурге открыли первый в России музей семьи Ростроповичей - РИА Новости, 27.05.2022

В Оренбурге открыли первый в России музей семьи Ростроповичей

Музейное дело в Оренбуржье развивается хорошими темпами – за последние годы появилось несколько новых учреждений, сообщил глава Оренбургской области Денис... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:10

2022-05-27T16:10

2022-05-27T16:10

оренбургская область

оренбург

михаил брызгалов

валентина гагарина

мстислав ростропович

денис паслер

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ОРЕНБУРГ. 27 мая - РИА Новости. Музейное дело в Оренбуржье развивается хорошими темпами – за последние годы появилось несколько новых учреждений, сообщил глава Оренбургской области Денис Паслер, комментируя открытие в пятницу в Оренбурге Дома-музея семьи Ростроповичей.Паслер напомнил, что в регионе открылись Музей скульптуры Петиных, Музей-квартира имени Юрия и Валентины Гагариных."Духовная составляющая всегда играла ключевую роль в культурно-нравственном развитии. Отдавая дань памяти Маэстро, мы делаем это не только для истории, но и для подрастающего поколения – оренбургских ребят, для которых его дар станет толчком к развитию и совершенствованию. Впоследствии талантливые ребята реализуют свой потенциал во всех отраслях – культуре, науке, спорте, предпринимательстве", – сказал Паслер на церемонии открытия.Музейный комплекс, расположенный в городской усадьбе конца девятнадцатого века, состоит из жилого дома, мастерских и каретника. На улице воспроизведена атмосфера сороковых годов XX века - периода эвакуации семьи Ростроповичей. В музее три основных зала. Один посвящен семье Лонткевич, известных в городе врачей. Еще один рассказывает историю семьи Федотовых – матери великого музыканта. Династия Федотовых стояла у истоков музыкального образования в Оренбуржье. Третий зал – музыкальный. Там собраны подлинные личные вещи Маэстро – его концертный костюм 1970 года, сшитый в мастерской модного дома Pierre Cardin, грамоты, афиши и многое другое. Там же представлена география его выступлений в виде интерактивной карты. Отдельный зал рассказывает о жизни музыканта в Оренбурге в годы эвакуации, о работе 15-летнего Мстислава после смерти отца.Один из самых раритетных экспонатов – фортепиано немецкой фирмы RUD. IBACH SOHN. Доподлинно известно, что инструмент был изготовлен в 1909 году и куплен для матери великого Маэстро Софьи Федотовой, студентки Московской консерватории.Особое место в музейной экспозиции занимают мастерские – там юный Мстислав Ростропович мастерил коптилки - лампы на керосине, которые во время войны его крестная продавала на рынке. Так юноша обеспечивал свою семью. Во дворе дома обустроена сцена для мероприятий под открытым небом.В пресс-службе губернатора Оренбургской области отметили, что в день открытия коллекция дома-музея пополнилась еще одним уникальным экспонатом – афишей второго концерта профессора Петроградской консерватории Леопольда Витольдовича Ростроповича, который состоялся в Оренбурге в 1927 году. Ее передал в дар музею генеральный директор Российского Национального музея музыки, президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров Михаил Брызгалов.

https://ria.ru/20220519/kibersport-1789490811.html

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оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, михаил брызгалов, валентина гагарина, мстислав ростропович, денис паслер