https://ria.ru/20220527/milliardery-1790913161.html

Ежедневно появляется новый миллиардер: кто богатеет в кризис?

Ежедневно появляется новый миллиардер: кто богатеет в кризис? - РИА Новости, 27.05.2022

Ежедневно появляется новый миллиардер: кто богатеет в кризис?

Интересные цифры: во время пандемийного бедствия с марта 2020-го по март 2022-го каждые 30 часов в мире появлялся новый миллиардер, то есть таковых за этот... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T08:00

2022-05-27T08:00

2022-05-27T08:08

авторы

украина

россия

oxfam

давос

сша

генри киссинджер

социальное неравенство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790904938_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_c72f3f340e9e95e9d801e003e505c8e7.jpg

Интересные цифры: во время пандемийного бедствия с марта 2020-го по март 2022-го каждые 30 часов в мире появлялся новый миллиардер, то есть таковых за этот период возникло 573 человека. Не совсем по штуке в сутки, скорее, в 1,3 суток, но не будем мелочиться.И уже в нынешнем году в том же самом мире ожидается погружение 263 миллионов человек в абсолютную нищету: по миллиону каждые 33 часа.При этом десять самых богатых людей планеты имеют больше денег, чем "нижние" 40 процентов населения, то есть 3,1 миллиарда человек.Давайте сделаем все нужные оговорки и разъяснения: кто выдал такие оценки и зачем. Они из документа OXFAM, международной организации, работающей в 90 странах мира и борющейся против бедности. Да, это идеалистическая контора, чьи работники увлечены простыми левыми идеями. Да, 2022 год далеко не закончен и нищими могут стать не 263 миллиона человек, а, допустим, 200 или даже 100 миллионов: игры со статистикой, особенно спроецированной в будущее, — штука известная. Зато насчет миллиардеров все точно, это уже состоявшийся факт.Зачем понадобился документ? А его готовили для завершившегося на днях Всемирного экономического форума в Давосе. То есть сбора миллиардеров, куда приглашают правительственных деятелей, чтобы объяснить им, как жить. OXFAM, возможно, хотела, чтобы собравшиеся устыдились. Ну мы же сказали, что речь идет об организации, где многие участники страдают идеализмом.Как и предсказывалось, нынешний Давос не стал прорывом глобального интеллекта — он почти целиком был посвящен разговорам о том, как плохо ведет себя Россия на Украине. И никто в мире эти разговоры особенно не заметил, потому что они не содержали ничего нового. Если не считать того, что и в Давос прорвалась — в виде выступления патриарха глобальной дипломатии Генри Киссинджера — вдруг ставшая модной идея: надо уговорить Киев не только начать переговоры с Москвой, но и уступить ей некоторые территории (видимо, те, которые фактически давно не украинские).В общем, форум не удался, а вот насчет новости о свежем урожае миллиардеров — тут круги по воде пошли. Например, в комментарии из гонконгской South China Morning Post, автор — Алекс Ло, "глобальный китаец", поработавший журналистом в разных местах. Он говорит: история ничему не учит людей, они, может быть, и не повторяют прежних ошибок, зато делают новые. И вот сейчас мы сидим лицом к лицу с международной финансовой системой, которую всегда поддерживали мультимиллионеры при малейшем кризисе — и за счет большей части человечества.А именно, надо залить пожар пустыми деньгами, выручить корпорации из категории "слишком большие, чтобы упасть" (они же чаще всего оказываются и виновниками экономических проблем) — и пусть страдают компании помельче вместе с рабочими. В итоге каждый кризис теперь — шанс для тех, у кого есть капитал, еще больше обогатиться.Если кто-то думает, что этот китаец с явными левыми взглядами предлагает какой-то грандиозный выход из ситуации, то вас ждет разочарование. Он говорит: для сверхбогатых надо установить особый налог — до 90 процентов, то есть отобрать у них деньги. И мнение такое звучало раньше неоднократно, и даже налоги похожие вводились в Великобритании и других странах Европы, вот только от кризисов они не избавляли, а только рушили экономику, и бедными оказывались уже все. Но нельзя же это в очередной раз не предложить…Кстати, а что рекомендует документ OXFAM? Да почти ничего, кроме хорошего наблюдения, что больше всего денег за указанный период принесли мультимиллионерам медицинская (вы удивлены?), нефтегазовая и продовольственная отрасли. Не оттого ли цены на всю продукцию в этих секторах сейчас взлетели? Кто-то захотел тоже заработать? Ну и вдобавок OXFAM предлагает — в мировом масштабе — тот самый налог на сверхбогатство. Для раздачи денег бедным. Вот только будут ли тогда существовать эти деньги, или с ними что-то "вдруг" произойдет?Польза от такой статистики, конечно, есть немалая: она показывает масштаб проблемы и дает повод для сопоставлений. Дело в том, что есть немало похожих периодов в истории человечества (которая ничему не учит, напомним). Один из самых ярких эпизодов — это "век джаза", который длился всего-то десять лет, с 1918-го (конец Первой мировой) до 1929-го (начало Великой депрессии в США, которая затронула если не весь мир, то большую его часть, например все колонии жадных держав).Десять лет длилась непрерывная череда танцев и удовольствий. Деньги были не то чтобы у всех, но у жителей стран "золотого миллиарда" — точно. Миллионеры (тогдашний аналог нынешних миллиардеров) возникали повсюду. Хотя и прочим жилось неплохо. В Нью-Йорке было множество ночных клубов, а рядом с ними — пункты проката фраков и вечерних платьев, без которых в клубы не пускали. Хотя бы один вечер почувствовать себя миллионером мог почти каждый. Хотите увидеть ту эпоху, проще некуда: о ней много фильмов с Чарли Чаплиным. Кстати, там и бедным нашлось место, причем совсем бедным.Ну а что было вскоре после того бешеного десятилетия, какой войной закончилась Великая депрессия, мы знаем. И поэтому сейчас всем понятно, что с системой опять что-то не так — тут все согласны и ждут больших неприятностей.Похоже ли это на то, что происходит сегодня? Не совсем. Нынешний мировой кризис вроде и напоминает Первую мировую (военные действия, мировая революция ценностей и пандемия), но события разворачиваются в другой последовательности: начинаясь с пандемии, а не заканчиваясь ею. И, соответственно, сегодняшнее появление небывалого числа миллиардеров тоже происходит не совсем по тому сценарию, что столетие назад. Но кто сказал, будто история обязана не просто повторяться, а проходить все стадии общего развала в том же порядке, что и раньше?

https://ria.ru/20220119/milliardery-1768446146.html

https://ria.ru/20220524/kissindzher-1790468153.html

https://ria.ru/20200121/1563642167.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/kosachev-1790771565.html

https://ria.ru/20210421/neravenstvo-1729285599.html

украина

россия

давос

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

авторы, украина, россия, oxfam, давос, сша, генри киссинджер, социальное неравенство