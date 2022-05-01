https://ria.ru/20220501/davos-1786363554.html

"Восточный Давос": этот мир сломался, несите новый

"Восточный Давос": этот мир сломался, несите новый - РИА Новости, 01.05.2022

"Восточный Давос": этот мир сломался, несите новый

Эти два международных мозговых штурма, в Китае и Индии, прошли один за другим и неожиданно привели к одинаковым выводам: все, дальше мир так жить не может,... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T08:00

2022-05-01T08:00

2022-05-01T08:09

авторы

в мире

экономика

китай

индия

си цзиньпин

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Эти два международных мозговых штурма, в Китае и Индии, прошли один за другим и неожиданно привели к одинаковым выводам: все, дальше мир так жить не может, давайте говорить всерьез о том, как переделать его под корень. И первое, что бросается в глаза, — серьезный разговор начинает именно Азия, хотя и участвует в нем множество людей со всей планеты.Перед нами, конечно, две очень разные конференции, прежде всего по масштабу. Та, что прошла в Боао, на китайском острове Хайнань, работает ежегодно с 2001-го, съезжаются на нее представители только 29 государств. Поначалу думали, что обсуждаться там будут местные вопросы, и больше бизнес, чем политика: экономическое сотрудничество в Южно-Китайском море и нечто подобное. Но в последнее время к этому мероприятию прицепилась кличка "Восточный Давос", просто потому, что всем стало интересно: а что может предложить Восток в ответ на идеи, предлагаемые Западом в том Давосе, который в Швейцарии. И в Боао все чаще стали видеть членов различных правительств, а то и первых лиц.Вторая конференция — это Дели, называется Raisina Dialogue, работает с 2016 года. Там было двести только выступающих, из 90 государств. Тема — весь мир. В этом году состав приехавших действительно звездный, опять же от членов правительств до по-настоящему умных мыслителей с Запада, Востока и прочих азимутов. Общее ощущение по итогам — что Индии неожиданно удалось стать интеллектуальным центром по части будущего мироустройства, воспользовавшись блестящим отсутствием интеллекта по этой части в западной группе государств. В общем, опять "Восточный Давос".Тут уместен вопрос: а что же случилось с Давосом как таковым, откуда еще несколько лет назад ежегодно в январе исходили импульсы того, о чем должен думать и чем должен заниматься любой, кто имеет значение?Первый и самый простой ответ — что Давос попал в собственный глобальный капкан. Речь о вирусе, конечно. Все помнят и никто не забудет, что именно главный дирижер Давоса, Клаус Шваб, выступил в 2020 году со своей знаменитой идеей "ковидной перезагрузки" всего мира, с тотальными локдаунами, невиданным разгромом человеческих обществ и экономики: мир надо доломать и построить заново — такой, какой нужен известно кому.А раз так, то о чем же говорить, надо ломать, а для начала — сидеть под замком. И вот в минувшем январе Давос заменили невнятной перекличкой по видео (что там было сказано — никто не знает и никому не интересно), а дальше вроде бы ошарашенные ковидные перезагрузчики соберутся в Давосе уже живьем, 22-26 мая. Но остается вопрос, будет ли кто-то их слушать. А вот выступающих в Азии слушают. И для этого есть причины. Прежде всего — что как в Дели, так и в Боао нет этого давосского отбора "правильных" людей с правильными речами. Предупреждая возможный вопрос — Россия там была представлена, и вполне достойно.Но тут начинаются тонкости. Если в Боао китайская точка зрения была представлена, понятное дело, широко, то в Дели — почти никак, в том числе потому, что организаторы (фонд Observer Research) считаются слегка прозападными.Тем более удивительно, что ключевые мотивы двух конференций совпали самым поразительным образом. Тут надо делать много оговорок: невозможно вычислить среднее арифметическое из сотен выступлений людей, заранее несогласных друг с другом (а их по принципу этого несогласия в том числе подбирали). Но можно посмотреть на камертон, прозвучавший перед началом дискуссий в виде напутствия участникам: на какие вопросы им надо пытаться ответить. В случае с Боао это было выступление Си Цзиньпина. В Дели то же сделали совместно глава и замглавы МИД, а также два ключевых организатора встречи (из Observer Research).Смотрим: "Кризис последних двух лет подчеркивает необходимость смириться с разнообразием мира. Десятилетия глобализации должны были сделать нас более привычными, если не терпимыми к разным взглядам, точкам зрения, обычаям, культурам и интересам. Вместо этого глобализация стала инструментом богатых и сильных по унификации всего. <…> Выход — в принятии разнообразия и растущих разных стремлений в мире. <…> Пусть диалог и разнообразие мнений обновит нашу единственную планету и создаст новую землю, новый мир в предстоящее десятилетие". Это совместное индийское напутствие собравшимся."Нам надо принять философию глобального управления, которая подчеркивала бы активные консультации, совместный вклад и общие выгоды, продвигала бы общие ценности человечества и обмен мнениями с взаимным изучением друг друга между цивилизациями" — это Си Цзиньпин. Кстати, выступление последнего в Боао считается новой китайской инициативой по излечению мира. Суть всего выступления как раз и состоит — как у индийцев — в том, что пришло время слушать друг друга, учиться друг у друга и понимать чужие интересы.Интересно сравнивать программы, повестку дня двух форумов. В главном они не отличаются. Ковид, конечно, куда же без него, и все еще сохраняющиеся бешеные споры на эту тему (хотя кто-то скажет, что они всерьез еще не начинались). Но, видимо, все спорящие сойдутся на фразе: что-то пошло не так, такими методами с пандемиями бороться больше никогда не надо.Санкции: о них речь в большей степени шла в Боао, с общей идеей, что не надо втягивать весь мир в европейский кризис и превращать экономику в политический вопрос, в орудие и даже оружие, не думая, как это отразится на людях во всем мире. В Дели же звучали такие мысли: санкции подрывают доверие к мировой финансовой системе, которая когда-то была несущей конструкцией всей мировой экономики. В итоге все — наше здоровье, наше процветание — становится чьей-то бизнес-моделью.Значение двух форумов, конечно, не в том, что там прозвучало достаточно много голосов, осуждающих Запад (осуждали и Восток). Оно в том, что в Азии образуются мощные и уважаемые площадки, где можно вслух и откровенно говорить то, что на западных площадках говорить нельзя. Ну и не забудем об удачном названии темы конференции в Дели — Terranova, то есть новый мир. Нынешний сломался, и суть момента — в возникновении настоящего цунами споров о том, каким должен стать новый и правильный мир.

https://ria.ru/20220430/trass-1786249209.html

https://ria.ru/20220428/kitay-1785814610.html

https://ria.ru/20220421/kitay-1784574740.html

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авторы, в мире, экономика, китай, индия, си цзиньпин