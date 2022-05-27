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Регулятор США проверяет скупку Маском акций Twitter, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2022
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Регулятор США проверяет скупку Маском акций Twitter, пишут СМИ
Регулятор США проверяет скупку Маском акций Twitter, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2022
Регулятор США проверяет скупку Маском акций Twitter, пишут СМИ
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверяет скупку предпринимателем Илоном Маском акций Twitter и его официальных заявлений о планах в отношении... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T23:34
2022-05-27T23:34
в мире
технологии
twitter
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверяет скупку предпринимателем Илоном Маском акций Twitter и его официальных заявлений о планах в отношении компании, пишет газета New York Times.К 4 апреля, когда к нему возникли вопросы, Маск аккумулировал 9,2% акций и в документах, направленных регулятору, декларировал их как "пассивную инвестицию" и отсутствие намерений приобретать оператора одной из крупнейших в мире социальных сетей. Десятью днями позже Маск уже предлагал 44 миллиарда долларов за Twitter целиком."В своем письме SEC задается вопросом, действительно ли Маск был "пассивным инвестором" с учетом того, что к этому времени он уже открыто критиковал политику Twitter в области модерации контента и публиковал рекомендации, как должна измениться... компания", - говорится в статье.New York Times утверждает, что Маск якобы собрал более 5% акций Twitter еще 14 марта, но сообщил об этом не ранее 4 апреля, хотя закон требует раскрытия в течение десяти дней.SEC, Маск и его адвокаты пока никак не отреагировали на публикацию.
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в мире, технологии, twitter
23:34 27.05.2022
 
Регулятор США проверяет скупку Маском акций Twitter, пишут СМИ

New York Times: регулятор США проверяет скупку Маском акций Twitter

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверяет скупку предпринимателем Илоном Маском акций Twitter и его официальных заявлений о планах в отношении компании, пишет газета New York Times.
К 4 апреля, когда к нему возникли вопросы, Маск аккумулировал 9,2% акций и в документах, направленных регулятору, декларировал их как "пассивную инвестицию" и отсутствие намерений приобретать оператора одной из крупнейших в мире социальных сетей. Десятью днями позже Маск уже предлагал 44 миллиарда долларов за Twitter целиком.
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New York Times утверждает, что Маск якобы собрал более 5% акций Twitter еще 14 марта, но сообщил об этом не ранее 4 апреля, хотя закон требует раскрытия в течение десяти дней.
SEC, Маск и его адвокаты пока никак не отреагировали на публикацию.
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