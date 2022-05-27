https://ria.ru/20220527/liman-1791059667.html

Силы ДНР и ЛНР установили полный контроль над Красным Лиманом

Силы ДНР и ЛНР установили полный контроль над Красным Лиманом - РИА Новости, 27.05.2022

Силы ДНР и ЛНР установили полный контроль над Красным Лиманом

Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии освободили Красный Лиман, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:54

2022-05-27T10:54

2022-05-27T13:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии освободили Красный Лиман, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале."По состоянию на 27 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман", — говорится в публикации.Красный Лиман — крупный железнодорожный узел в Краматорской агломерации.О скором освобождении города 25 мая сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Он отмечал, что украинские войска укрылись в местной больнице, где находятся пациенты и гражданское население.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр