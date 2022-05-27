https://ria.ru/20220527/kontrabanda-1791004043.html

Погранслужба ФСБ в 2021 году пресекла вывоз контрабанды на миллиард рублей

Погранслужба ФСБ в 2021 году пресекла вывоз контрабанды на миллиард рублей - РИА Новости, 27.05.2022

Погранслужба ФСБ в 2021 году пресекла вывоз контрабанды на миллиард рублей

Российские пограничники в 2021 году предотвратили вывоз из РФ предметов контрабанды на общую сумму в 1 миллиард рублей, сообщил первый заместитель директора –... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T01:02

2022-05-27T01:02

2022-05-27T01:02

россия

японское море

каспийское море

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир кулишов

москва

общество

контрабанда

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские пограничники в 2021 году предотвратили вывоз из РФ предметов контрабанды на общую сумму в 1 миллиард рублей, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.На отдельных направлениях увеличилось количество попыток контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, добавил он."В прошлом году пограничными органами из незаконного оборота было изъято свыше одной тонны наркотиков, а также психотропных и сильнодействующих веществ, что вдвое больше, чем годом ранее. На уровне предыдущих лет сохранялся объем выявленных попыток незаконных грузоперевозок через государственную границу", - сказал Кулишов.Предпринимаются попытки незаконного перемещения через госграницу РФ товаров, грузов и стратегического сырья, добавил он. "На прибалтийском направлении – табачных изделий, на казахстанском – горюче-смазочных материалов, спиртосодержащей продукции и лекарственных препаратов, на китайском – леса, минералов и драгоценных металлов, а также дериватов диких и фрагментов реликтовых животных", - добавил Кулишов.По словам генерала, также сохраняются риски контрабанды оружия и боеприпасов. "В 2021 году на государственной границе и приграничной территории из незаконного оборота изъято более 150 единиц огнестрельного оружия, свыше 24 тысяч патронов различного калибра, 600 боеприпасов и около 380 килограммов взрывчатых веществ", - перечислил Кулишов.Остается актуальной и угроза контрабандного ввоза в РФ наркотических и сильнодействующих веществ, добавил он. "Совместно с территориальными органами безопасности ликвидированы каналы трансграничных и межрегиональных поставок кокаина, героина, гашиша и наркотиков синтетического происхождения в Северо-Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах", - рассказал Кулишов.Кроме того, сохраняются предпосылки роста противоправной деятельности, связанной с незаконным промыслом морских биологических ресурсов в акваториях Дальневосточного, Арктического и Каспийского регионов, указал генерал.Благодаря принятым упреждающим мерам пограничники нейтрализовали браконьерскую деятельность в территориальном море и исключительной экономической зоне РФ в Японском море, отметил Кулишов. Снизилась активность трансграничной организованной преступности, использующей российские суда и суда под "удобными" флагами для незаконной добычи и поставок в иностранные порты водных биологических ресурсов российского происхождения, добавил он."Наращиваются усилия по государственному контролю промысловой деятельности. В 2021 году доля проконтролированных объемов добычи составила более 70%. В ходе контрольно-проверочных мероприятий выявлено свыше 6 тысяч нарушений законодательства Российской Федерации и международных договоров в области рыболовства, задержано 583 различных судна, в том числе три под иностранным флагом. Из незаконного оборота изъято более 1 тысячи тонн продукции нелегального рыбного промысла, выявлено ущерба на сумму около 660 миллионов рублей, который взыскан с нарушителей", - сказал Кулишов.Также повысилась эффективность пресечения браконьерской деятельности в акватории Каспийского моря, отметил он. "В ходе проведенных совместно с пограничными ведомствами Азербайджана и Казахстана мероприятий задержано свыше 1,5 тысяч нарушителей природоохранного законодательства, изъято 60 маломерных судов и 54 километра сетей. Пресечен незаконный оборот около полутора тонн осетровых и более 12 тонн частиковых видов рыб. В естественную среду обитания выпущено порядка 1,2 тысячи экземпляров осетра", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220527/narkotrafik-1791003776.html

https://ria.ru/20220527/spetsnaz-1791003479.html

https://ria.ru/20220527/boeviki-1791001401.html

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японское море

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россия, японское море, каспийское море, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир кулишов, москва, общество, контрабанда