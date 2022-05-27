https://ria.ru/20220527/kiev-1791294573.html

Киев опроверг информацию о наличии на Украине плутония и обогащенного урана

Киев опроверг информацию о наличии на Украине плутония и обогащенного урана - РИА Новости, 27.05.2022

Киев опроверг информацию о наличии на Украине плутония и обогащенного урана

Руководитель госинспекции ядерного регулирования Украины Олег Корнилов опроверг информацию о наличии в стране, в том числе на Запорожской АЭС, запасов плутония... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T19:16

2022-05-27T19:16

2022-05-27T19:16

специальная военная операция на украине

в мире

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рафаэль гросси

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Руководитель госинспекции ядерного регулирования Украины Олег Корнилов опроверг информацию о наличии в стране, в том числе на Запорожской АЭС, запасов плутония и обогащенного урана, пригодных для производства ядерного оружия.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, хранится 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана.Он напомнил, что во исполнение коммюнике вашингтонского саммита по физической ядерной безопасности 2010 года Украина избавилась от всего высокообогащенного урана.Ранее сообщалось, что МАГАТЭ ведет переговоры с Украиной и Россией о допуске специалистов на Запорожскую АЭС.МИД России в конце апреля опроверг сообщения в западных СМИ о якобы "ущербе" украинским ядерным объектам. Там же сообщили, что российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/nlo-1790643850.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220527/nato-1791250109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, космос - риа наука, рафаэль гросси, владимир путин, украина, донбасс, запорожская аэс, магатэ, россия