https://ria.ru/20220527/kazakhstan-1791303702.html

Совфед будет наблюдать за референдумом по изменениям конституции Казахстана

Совфед будет наблюдать за референдумом по изменениям конституции Казахстана - РИА Новости, 27.05.2022

Совфед будет наблюдать за референдумом по изменениям конституции Казахстана

Делегация Совета Федерации примет участие в наблюдении за проведением референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в конституцию Казахстана,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T19:53

2022-05-27T19:53

2022-05-27T19:53

касым-жомарт токаев

казахстан

совет федерации рф

снг

одкб

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Делегация Совета Федерации примет участие в наблюдении за проведением референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в конституцию Казахстана, назначенного на 5 июня, сообщил РИА Новости руководитель делегации, сенатор Владимир Полетаев."Делегация Совета Федерации посетит 3-5 июня Казахстан для наблюдения за республиканским референдумом", - сказал он.В делегацию вошли сенаторы, представляющие наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств-участников СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ, а также ШОС.Ранее сообщалось, что выносимые на референдум поправки в конституцию разработаны в исполнение плана политических реформ, предложенного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах. Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе о создании конституционного суда, закреплении статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне и о безоговорочном запрете смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.

https://ria.ru/20220526/kazakhstan-1790853910.html

https://ria.ru/20220526/kazakhstan-1790863847.html

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касым-жомарт токаев, казахстан, совет федерации рф, снг, одкб