Совфед будет наблюдать за референдумом по изменениям конституции Казахстана
Сенатор Полетаев: Совфед будет наблюдать за референдумом по конституции Казахстана
Флаги Казахстана и России. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Делегация Совета Федерации примет участие в наблюдении за проведением референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в конституцию Казахстана, назначенного на 5 июня, сообщил РИА Новости руководитель делегации, сенатор Владимир Полетаев.
"Делегация Совета Федерации посетит 3-5 июня Казахстан для наблюдения за республиканским референдумом", - сказал он.
Ранее сообщалось, что выносимые на референдум поправки в конституцию разработаны в исполнение плана политических реформ, предложенного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.
Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах. Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе о создании конституционного суда, закреплении статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне и о безоговорочном запрете смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.