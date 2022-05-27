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США пытаются сохранять санкции Трампа против Ирана, заявил Ульянов - РИА Новости, 27.05.2022
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США пытаются сохранять санкции Трампа против Ирана, заявил Ульянов
США пытаются сохранять санкции Трампа против Ирана, заявил Ульянов - РИА Новости, 27.05.2022
США пытаются сохранять санкции Трампа против Ирана, заявил Ульянов
США, судя по всему, пытаются сохранить некоторые санкции, введенные Дональдом Трампом в отношении Ирана, что тормозит переговоры по восстановлению ядерной... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:00
2022-05-27T17:00
в мире
цены на нефть
дональд трамп
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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. США, судя по всему, пытаются сохранить некоторые санкции, введенные Дональдом Трампом в отношении Ирана, что тормозит переговоры по восстановлению ядерной сделки, заявил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Венские переговоры по СВПД приостановлены уже 2,5 месяца. Похоже, США пытаются сохранить некоторые санкции, введенные Дональдом Трампом в отношении Ирана", - написал Ульянов в своём Telegram-канале.По его словам, Вашингтону следует продемонстрировать более конструктивный и деловой подход, "если США действительно привержены принципам ядерного нераспространения".Ранее в среду генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ядерные аспекты в восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в значительной степени урегулированы, процесс проходит через серьезные трудности другого рода.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
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в мире, цены на нефть, дональд трамп, рафаэль гросси, нед прайс, сша, иран, вена, магатэ, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
17:00 27.05.2022
 
США пытаются сохранять санкции Трампа против Ирана, заявил Ульянов

Михаил Ульянов: США пытаются сохранять санкции Трампа против Ирана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание миссии США при международных организациях в Женеве
Здание миссии США при международных организациях в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание миссии США при международных организациях в Женеве. Архивное фото
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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. США, судя по всему, пытаются сохранить некоторые санкции, введенные Дональдом Трампом в отношении Ирана, что тормозит переговоры по восстановлению ядерной сделки, заявил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Венские переговоры по СВПД приостановлены уже 2,5 месяца. Похоже, США пытаются сохранить некоторые санкции, введенные Дональдом Трампом в отношении Ирана", - написал Ульянов в своём Telegram-канале.
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По его словам, Вашингтону следует продемонстрировать более конструктивный и деловой подход, "если США действительно привержены принципам ядерного нераспространения".
Ранее в среду генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ядерные аспекты в восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в значительной степени урегулированы, процесс проходит через серьезные трудности другого рода.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
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В миреЦены на нефтьДональд ТрампРафаэль ГроссиНед ПрайсСШАИранВенаМАГАТЭМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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