https://ria.ru/20220527/iran-1791232347.html

США пытаются сохранять санкции Трампа против Ирана, заявил Ульянов

США пытаются сохранять санкции Трампа против Ирана, заявил Ульянов - РИА Новости, 27.05.2022

США пытаются сохранять санкции Трампа против Ирана, заявил Ульянов

США, судя по всему, пытаются сохранить некоторые санкции, введенные Дональдом Трампом в отношении Ирана, что тормозит переговоры по восстановлению ядерной... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:00

2022-05-27T17:00

2022-05-27T17:00

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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. США, судя по всему, пытаются сохранить некоторые санкции, введенные Дональдом Трампом в отношении Ирана, что тормозит переговоры по восстановлению ядерной сделки, заявил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Венские переговоры по СВПД приостановлены уже 2,5 месяца. Похоже, США пытаются сохранить некоторые санкции, введенные Дональдом Трампом в отношении Ирана", - написал Ульянов в своём Telegram-канале.По его словам, Вашингтону следует продемонстрировать более конструктивный и деловой подход, "если США действительно привержены принципам ядерного нераспространения".Ранее в среду генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ядерные аспекты в восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в значительной степени урегулированы, процесс проходит через серьезные трудности другого рода.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.

https://ria.ru/20220524/briks-1790261065.html

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

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