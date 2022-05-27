https://ria.ru/20220527/indeksatsiya-1791153623.html
Голикова поручила регионам провести индексацию пенсий в срок
Голикова поручила регионам провести индексацию пенсий в срок - РИА Новости, 27.05.2022
Голикова поручила регионам провести индексацию пенсий в срок
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам своевременно принять нормативные акты для проведения индексации пенсий, минимального размера оплаты труда... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:16
2022-05-27T14:16
2022-05-27T14:16
общество
россия
мрот
пенсии
прожиточный минимум
татьяна голикова
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам своевременно принять нормативные акты для проведения индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума в срок, сообщили в аппарате вице-премьера.Она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. Голикова напомнила о принятом решении с 1 июня этого года проиндексировать на 10% минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров."Вице-премьер поручила регионам своевременно принять все необходимые нормативные акты, чтобы индексация была проведена в срок", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220526/indeksatsiya-1790827394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мрот, пенсии, прожиточный минимум , татьяна голикова
Голикова поручила регионам провести индексацию пенсий в срок
Голикова поручила регионам провести индексацию пенсий, МРОТ и прожиточного минимума в срок