https://ria.ru/20220527/indeksatsiya-1791153623.html

Голикова поручила регионам провести индексацию пенсий в срок

Голикова поручила регионам провести индексацию пенсий в срок - РИА Новости, 27.05.2022

Голикова поручила регионам провести индексацию пенсий в срок

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам своевременно принять нормативные акты для проведения индексации пенсий, минимального размера оплаты труда... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:16

2022-05-27T14:16

2022-05-27T14:16

общество

россия

мрот

пенсии

прожиточный минимум

татьяна голикова

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам своевременно принять нормативные акты для проведения индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума в срок, сообщили в аппарате вице-премьера.Она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. Голикова напомнила о принятом решении с 1 июня этого года проиндексировать на 10% минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров."Вице-премьер поручила регионам своевременно принять все необходимые нормативные акты, чтобы индексация была проведена в срок", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220526/indeksatsiya-1790827394.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, мрот, пенсии, прожиточный минимум , татьяна голикова