Рейтинг@Mail.ru
Голикова поручила регионам провести индексацию пенсий в срок - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/indeksatsiya-1791153623.html
Голикова поручила регионам провести индексацию пенсий в срок
Голикова поручила регионам провести индексацию пенсий в срок - РИА Новости, 27.05.2022
Голикова поручила регионам провести индексацию пенсий в срок
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам своевременно принять нормативные акты для проведения индексации пенсий, минимального размера оплаты труда... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:16
2022-05-27T14:16
общество
россия
мрот
пенсии
прожиточный минимум
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_0:164:3049:1879_1920x0_80_0_0_aefc39056b8b70e80598641fd9578848.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам своевременно принять нормативные акты для проведения индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума в срок, сообщили в аппарате вице-премьера.Она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. Голикова напомнила о принятом решении с 1 июня этого года проиндексировать на 10% минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров."Вице-премьер поручила регионам своевременно принять все необходимые нормативные акты, чтобы индексация была проведена в срок", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220526/indeksatsiya-1790827394.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_c90281dd23e6b63428876509388eef79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мрот, пенсии, прожиточный минимум , татьяна голикова
14:16 27.05.2022
 
Голикова поручила регионам провести индексацию пенсий в срок

Голикова поручила регионам провести индексацию пенсий, МРОТ и прожиточного минимума в срок

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам своевременно принять нормативные акты для проведения индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума в срок, сообщили в аппарате вице-премьера.
Она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. Голикова напомнила о принятом решении с 1 июня этого года проиндексировать на 10% минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров.
"Вице-премьер поручила регионам своевременно принять все необходимые нормативные акты, чтобы индексация была проведена в срок", - говорится в сообщении.
Выдача денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 13:06
В Кремле уточнили, что прожиточный минимум и МРОТ проиндексируют в июне
 
ОбществоРоссияМРОТПенсиипрожиточный минимумТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала