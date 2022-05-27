Рейтинг@Mail.ru
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 34,4% - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220527/immunitet-1791233968.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 34,4%
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 34,4% - РИА Новости, 27.05.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 34,4%
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 34,4%, вакцинация первым компонентом проведена 91,7 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:04
2022-05-27T17:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
здоровье - общество
россия
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769301926_0:103:3324:1973_1920x0_80_0_0_20b84b8345dee76a8c692f1957627f22.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 34,4%, вакцинация первым компонентом проведена 91,7 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет - 34,4%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 91 654 131 раз, полностью - 87 466 251.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 36,8%.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769301926_225:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_4b726fdf6b908d0eafb09d71689c01a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, россия, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19, общество, иммунитет
17:04 27.05.2022
 
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 34,4%

Вакцинацию первым компонентом от COVID-19 в России провели 91,7 миллиона раз

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ центре вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
В центре вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В центре вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 34,4%, вакцинация первым компонентом проведена 91,7 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
"Коллективный иммунитет - 34,4%", - говорится в сообщении.
Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 91 654 131 раз, полностью - 87 466 251.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 36,8%.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссияВакцинацияВакцинация россиян от COVID-19ОбществоИммунитет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала