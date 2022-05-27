https://ria.ru/20220527/immunitet-1791233968.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 34,4%
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 34,4% - РИА Новости, 27.05.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 34,4%
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 34,4%, вакцинация первым компонентом проведена 91,7 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:04
2022-05-27T17:04
2022-05-27T17:04
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 34,4%, вакцинация первым компонентом проведена 91,7 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет - 34,4%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 91 654 131 раз, полностью - 87 466 251.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 36,8%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 34,4%
Вакцинацию первым компонентом от COVID-19 в России провели 91,7 миллиона раз