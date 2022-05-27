Идеи Джонсона об антироссийском альянсе в Европе утопичны, считает эксперт
Эксперт Топорнин: идеи Джонсона о создании антироссийского альянса в Европе утопичны
© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона создать новый военный, политический и экономический союз в Европе во главе с Британией являются его попыткой набрать очки во внутриполитической борьбе, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.
Ранее западные СМИ сообщили, что Джонсон разработал "секретный план" и предложил Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, в который войдут Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва.
"Борис Джонсон вместо того, чтобы больше внимания уделять внутренней повестке, в последнее время концентрируется на внешних вопросах. Эта его инициатива сможет "подпереть" пошатнувшийся рейтинг и немного улучшить позиции. Может быть, в экономике он не видит быстрых выходов из ситуации, а новые идеи на внешней арене, связанные с противостоянием России и Украины, смогут дать дополнительные очки", - сказал эксперт РИА Новости.
Топорнин объяснил, что "у Джонсона сейчас сложная и неоднозначная ситуация: не затихают скандалы, связанные с вечеринкой на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, которая возымела политический эффект, плюс другие сложности, связанные с пандемией и состоянием экономики". К тому же, по словам эксперта, сейчас в свете очередного экономического кризиса, вызванного частично событиями на Украине, "ситуация в Британии совсем не оптимистичная".
Говоря об идее создать новый альянс из европейских стран, эксперт заметил, что все идеи Джонсона "далеки от жизни".
"Утопичность идеи заключается в том, что эти страны являются странами Восточной Европы, и экономически они объективно слабы. Оказывать экономическую помощь, как, например, это делают США или ЕС, они не смогут. Таким образом, практический выхлоп для Украины, откровенно говоря, непонятен". - поясняет он.
Кроме того, Топорнин добавил, что политический ландшафт в Европе достаточно сложный.
"Там (в Европе - ред.) есть еще и Вышеградская группа, есть Балтийский союз - эти небольшие страны в какие-то объединения входят. А здесь непонятно по какому принципу? По принципу противостояния с Россией объединять страны - это несерьезный принцип", - подчеркивает эксперт.
По его мнению, "фонтанирование такими идеями - это попытка Джонсона привлечь к себе внимание, стремление повысить количество упоминаний о себе в позитивной повестке в прессе и поднять свой электоральный рейтинг".