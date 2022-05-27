https://ria.ru/20220527/google-1791155863.html

Google грозит штраф до 18 миллионов рублей за отказ локализовать данные

Google грозит штраф до 18 миллионов рублей за отказ локализовать данные - РИА Новости, 27.05.2022

Google грозит штраф до 18 миллионов рублей за отказ локализовать данные

Судебный участок Таганского района Москвы 16 июня рассмотрит протокол, составленный на компанию Google за повторный отказ локализовать данные в России, сообщили РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:19

2022-05-27T14:19

2022-05-27T14:30

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россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Судебный участок Таганского района Москвы 16 июня рассмотрит протокол, составленный на компанию Google за повторный отказ локализовать данные в России, сообщили РИА Новости в суде."Судебное заседание назначено на 16 июня", - рассказал собеседник агентства.За нарушение части 9 статьи 13.11 КоАП (повторное невыполнение требований по локализации данных в России) компании грозит штраф в размере от 6 до 18 миллионов рублей.Ранее компанию неоднократно штрафовали в России - за неудаление запрещённого контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.Кроме того, в конце декабря прошлого года Google впервые получил оборотный штраф - на 7,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220526/sud-1790963413.html

https://ria.ru/20220520/vikipediya-1789675499.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

google, россия, технологии, происшествия