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Google грозит штраф до 18 миллионов рублей за отказ локализовать данные - РИА Новости, 27.05.2022
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Google грозит штраф до 18 миллионов рублей за отказ локализовать данные
Google грозит штраф до 18 миллионов рублей за отказ локализовать данные - РИА Новости, 27.05.2022
Google грозит штраф до 18 миллионов рублей за отказ локализовать данные
Судебный участок Таганского района Москвы 16 июня рассмотрит протокол, составленный на компанию Google за повторный отказ локализовать данные в России, сообщили РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:19
2022-05-27T14:30
google
россия
технологии
происшествия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Судебный участок Таганского района Москвы 16 июня рассмотрит протокол, составленный на компанию Google за повторный отказ локализовать данные в России, сообщили РИА Новости в суде."Судебное заседание назначено на 16 июня", - рассказал собеседник агентства.За нарушение части 9 статьи 13.11 КоАП (повторное невыполнение требований по локализации данных в России) компании грозит штраф в размере от 6 до 18 миллионов рублей.Ранее компанию неоднократно штрафовали в России - за неудаление запрещённого контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.Кроме того, в конце декабря прошлого года Google впервые получил оборотный штраф - на 7,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220526/sud-1790963413.html
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google, россия, технологии, происшествия
14:19 27.05.2022 (обновлено: 14:30 27.05.2022)
 
Google грозит штраф до 18 миллионов рублей за отказ локализовать данные

Google грозит штраф до 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные в России

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Google. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Судебный участок Таганского района Москвы 16 июня рассмотрит протокол, составленный на компанию Google за повторный отказ локализовать данные в России, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 16 июня", - рассказал собеседник агентства.
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26 мая, 19:59
Суд арестовал активы "дочки" Google на полмиллиарда рублей
За нарушение части 9 статьи 13.11 КоАП (повторное невыполнение требований по локализации данных в России) компании грозит штраф в размере от 6 до 18 миллионов рублей.
Ранее компанию неоднократно штрафовали в России - за неудаление запрещённого контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.
Кроме того, в конце декабря прошлого года Google впервые получил оборотный штраф - на 7,2 миллиарда рублей.
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