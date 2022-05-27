https://ria.ru/20220527/glyukometry-1791099070.html

В Тверской области детей с диабетом обеспечат бесплатными глюкометрами

В Тверской области детей с диабетом обеспечат бесплатными глюкометрами - РИА Новости, 27.05.2022

В Тверской области детей с диабетом обеспечат бесплатными глюкометрами

В Тверской области начала работать программа бесплатного обеспечения детей с сахарным диабетом современными глюкометрами, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:19

2022-05-27T12:19

2022-05-27T12:19

тверская область

игорь руденя

здоровье - общество

дети

диабет

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ТВЕРЬ, 27 мая – РИА Новости. В Тверской области начала работать программа бесплатного обеспечения детей с сахарным диабетом современными глюкометрами, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."На сегодняшний день 157 детей уже бесплатно получили системы мониторинга глюкозы. В течение мая-июня они будут выданы всем детям Тверской области с сахарным диабетом первого типа", - сказал Руденя в телеэфире.Всего в Тверской области - около 430 детей, страдающих сахарным диабетом и нуждающихся в ежедневном измерении уровня глюкозы в крови.Просьба о предоставлении бесплатных глюкометров детям с сахарным диабетом впервые прозвучала от родителей во время одного из прямых эфиров с губернатором Игорем Руденей. Тогда глава региона пообещал рассмотреть вопрос и заложить деньги на эти цели в областном бюджете."Программа будет работать в Тверской области не только в этом, но и в последующие годы. Она очень облегчит жизнь для родителей и самих детей", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20220526/otdykh-1790878599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, здоровье - общество, дети, диабет