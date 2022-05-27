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Эксперты назвали популярные направления для фитнес-туров по России - РИА Новости, 27.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220527/fitnes-tury-1790876323.html
Эксперты назвали популярные направления для фитнес-туров по России
Эксперты назвали популярные направления для фитнес-туров по России - РИА Новости, 27.05.2022
Эксперты назвали популярные направления для фитнес-туров по России
Эксперты назвали самые популярные направления для фитнес-туров по России этим летом, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T07:39
2022-05-27T07:39
туризм
новости - туризм
пятигорск
сортавала
республика крым
дербент
кировск
плес
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для фитнес-туров по России этим летом, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.В топе востребованных направлений — Алупка, Лоо и Пятигорск, следует из данных бронирований жилья туристами.Также в рейтинг вошли Сортавала, Горно-Алтайск, Кировск, Владикавказ, Дербент, Плес и Стерлитамак. В этих городах, по словам экспертов, можно найти не только горный рельеф, но и впечатляющие места для отдыха."Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, Владикавказе и Дербенте, дороже — в Сортавале. Путешественники, которые едут с целью похудеть, чаще всего выбирают квартиры рядом с горными тропами и спортивными комплексами", — добавили в пресс-службе.
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сортавала
республика крым
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новости - туризм, пятигорск, сортавала, республика крым, дербент, кировск, плес , туризм, отдых, туристы
07:39 27.05.2022
 
Эксперты назвали популярные направления для фитнес-туров по России

Эксперты рассказали, какие фитнес-туры по стране сейчас популярны у россиян

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТурист на пешем маршруте в районе Партизанского водохранилища в Крыму
Турист на пешем маршруте в районе Партизанского водохранилища в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для фитнес-туров по России этим летом, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
"Россияне часто ищут места отдыха, где нужно долго и много ходить по горам, пешком до моря и достопримечательностей, чтобы сбросить лишние килограммы, — отметили в пресс-службе.
В топе востребованных направлений — Алупка, Лоо и Пятигорск, следует из данных бронирований жилья туристами.
Также в рейтинг вошли Сортавала, Горно-Алтайск, Кировск, Владикавказ, Дербент, Плес и Стерлитамак. В этих городах, по словам экспертов, можно найти не только горный рельеф, но и впечатляющие места для отдыха.
"Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, Владикавказе и Дербенте, дороже — в Сортавале. Путешественники, которые едут с целью похудеть, чаще всего выбирают квартиры рядом с горными тропами и спортивными комплексами", — добавили в пресс-службе.
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ТуризмНовости - ТуризмПятигорскСортавалаРеспублика КрымДербентКировскПлесТуризмОтдыхтуристы
 
 
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