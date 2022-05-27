https://ria.ru/20220527/fitnes-tury-1790876323.html

Эксперты назвали популярные направления для фитнес-туров по России

Эксперты назвали популярные направления для фитнес-туров по России - РИА Новости, 27.05.2022

Эксперты назвали популярные направления для фитнес-туров по России

Эксперты назвали самые популярные направления для фитнес-туров по России этим летом, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T07:39

2022-05-27T07:39

2022-05-27T07:39

туризм

новости - туризм

пятигорск

сортавала

республика крым

дербент

кировск

плес

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для фитнес-туров по России этим летом, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.В топе востребованных направлений — Алупка, Лоо и Пятигорск, следует из данных бронирований жилья туристами.Также в рейтинг вошли Сортавала, Горно-Алтайск, Кировск, Владикавказ, Дербент, Плес и Стерлитамак. В этих городах, по словам экспертов, можно найти не только горный рельеф, но и впечатляющие места для отдыха."Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, Владикавказе и Дербенте, дороже — в Сортавале. Путешественники, которые едут с целью похудеть, чаще всего выбирают квартиры рядом с горными тропами и спортивными комплексами", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220525/dagestan-1790728653.html

пятигорск

сортавала

республика крым

дербент

кировск

плес

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, пятигорск, сортавала, республика крым, дербент, кировск, плес , туризм, отдых, туристы