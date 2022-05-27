Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: Запад начал информационную войну против РФ и сам же ее проиграл - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/eisi-1791136003.html
Эксперт: Запад начал информационную войну против РФ и сам же ее проиграл
Эксперт: Запад начал информационную войну против РФ и сам же ее проиграл - РИА Новости, 27.05.2022
Эксперт: Запад начал информационную войну против РФ и сам же ее проиграл
Подготовка информационной кампании против России велась годами, а на ее финансирование ушли миллиарды долларов. Об этом заявил в ходе Всероссийского экспертного РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:36
2022-05-27T13:36
общество
павел данилин
александр брод
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791130535_0:111:3001:1799_1920x0_80_0_0_b16fa364ad4cb31351db591f6fedceba.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Подготовка информационной кампании против России велась годами, а на ее финансирование ушли миллиарды долларов. Об этом заявил в ходе Всероссийского экспертного форума политолог Александр Асафов. Однако, несмотря на это, по мнению политолога, кампания против России не дала результатов. "Они эту информационную войну начали и они сами ее и проиграли. Наше общество имеет отдельное черты культурного кода и не воспринимает этот поток лжи. И эта информационная война начинает давать сбои", – сказал Александр Асафов. Также он отметил, что информационная атака на Россию четко спланирована и хорошо подготовлена. "Это ведь все неслучайно – вывод чего-либо в тренды, появление материалов, вообще не связанных с медиаресурсами. Например, те же самые торрент-трекеры сейчас забиты антироссийской пропагандой. Это все обстоятельства широкой информационной кампании", – сказал Асафов. В свою очередь директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин назвал группу изданий, которые наиболее активно ведут информационную кампанию против РФ. По его мнению, основными в этой работе являются корпорация BBC и концерн Axel Springer. "Если мы откроем тот же самый Bild – это один из крупнейших таблоидов Германии, принадлежащий Axel Springer, то мы увидим, как именно там выстраивается эта пропаганда против нас", – сообщил Данилин. Кроме того, Данилин рассказал о приоритетах информационной кампании против РФ. По его словам, одна из основных целей – это посеять среди россиян сомнения и недоверие к власти, а также добиться раскола в обществе. Среди основных методов работы этой атаки Данилин назвал фейки, отвлечение внимания, запугивание и деморализацию. Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод отметил, что приемы пропаганды, используемые против России, не новы. Такими же средствами информационной войны можно считать карикатуры, плакаты, листовки, брошюры и обложки журналов, которые использовались задолго до нынешнего времени. В свою очередь заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов заявил, что, несмотря на то что разжигание русофобии использовалось Западом и раньше, нынешнюю антироссийскую волну можно назвать беспрецедентной. "Премьер-министр Польши Моравецкий некоторое время назад сказал, что Русский мир – это раковая опухоль, и, соответственно, Русский мир как идеология должен быть уничтожен", – сообщил Брод. Всероссийский экспертный форум проводит Экспертный институт социальных исследований и ассоциация "НОМ". В его работе принимают участие более 200 экспертов со всей страны – электоральные юристы, правозащитники, общественные деятели, политологи, аналитики.
https://ria.ru/20220414/donbass-1783598451.html
https://ria.ru/20220412/eisi-1783187196.html
https://ria.ru/20220523/diskriminatsiya-1790167188.html
https://ria.ru/20220518/sovbez-1789257914.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791130535_5:0:2672:2000_1920x0_80_0_0_150237a1d58b57bdb4cf9af927ca1345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, павел данилин, александр брод, россия
13:36 27.05.2022
 

Эксперт: Запад начал информационную войну против РФ и сам же ее проиграл

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПолитолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов
Политолог, политический обозреватель радиостанции Говорит Москва Александр Асафов - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Подготовка информационной кампании против России велась годами, а на ее финансирование ушли миллиарды долларов. Об этом заявил в ходе Всероссийского экспертного форума политолог Александр Асафов. Однако, несмотря на это, по мнению политолога, кампания против России не дала результатов.
"Они эту информационную войну начали и они сами ее и проиграли. Наше общество имеет отдельное черты культурного кода и не воспринимает этот поток лжи. И эта информационная война начинает давать сбои", – сказал Александр Асафов.
Участники круглого стола Донбасская трагедия. 8 лет с начала противостояния - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 18:54
Эксперты ЭИСИ рассказали о предпосылках и развитии конфликта в Донбассе
Также он отметил, что информационная атака на Россию четко спланирована и хорошо подготовлена.
"Это ведь все неслучайно – вывод чего-либо в тренды, появление материалов, вообще не связанных с медиаресурсами. Например, те же самые торрент-трекеры сейчас забиты антироссийской пропагандой. Это все обстоятельства широкой информационной кампании", – сказал Асафов.
В свою очередь директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин назвал группу изданий, которые наиболее активно ведут информационную кампанию против РФ. По его мнению, основными в этой работе являются корпорация BBC и концерн Axel Springer.
Эксперты ЭИСИ во время круглого стола о Культуре отмены в отношении России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 19:02
Эксперты ЭИСИ провели круглый стол о культуре отмены в отношении России
"Если мы откроем тот же самый Bild – это один из крупнейших таблоидов Германии, принадлежащий Axel Springer, то мы увидим, как именно там выстраивается эта пропаганда против нас", – сообщил Данилин.
Кроме того, Данилин рассказал о приоритетах информационной кампании против РФ. По его словам, одна из основных целей – это посеять среди россиян сомнения и недоверие к власти, а также добиться раскола в обществе. Среди основных методов работы этой атаки Данилин назвал фейки, отвлечение внимания, запугивание и деморализацию.
Холл в здании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 14:29
В Госдуме назвали страны — лидеры по дискриминации российских СМИ
Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод отметил, что приемы пропаганды, используемые против России, не новы. Такими же средствами информационной войны можно считать карикатуры, плакаты, листовки, брошюры и обложки журналов, которые использовались задолго до нынешнего времени.
"Эти приемы не изменились за последние 200 лет. А вообще если говорить из истории, то, наверное, с появлением книгопечатания все эти приемы были в ходу и активно использовались зарубежьем в своих геополитических интересах", – сказал Брод.
В свою очередь заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов заявил, что, несмотря на то что разжигание русофобии использовалось Западом и раньше, нынешнюю антироссийскую волну можно назвать беспрецедентной.
"Премьер-министр Польши Моравецкий некоторое время назад сказал, что Русский мир – это раковая опухоль, и, соответственно, Русский мир как идеология должен быть уничтожен", – сообщил Брод.
Рашид Нургалиев - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 15:43
Даже в холодную войну Запад так не угрожал России, заявил Нургалиев
Всероссийский экспертный форум проводит Экспертный институт социальных исследований и ассоциация "НОМ". В его работе принимают участие более 200 экспертов со всей страны – электоральные юристы, правозащитники, общественные деятели, политологи, аналитики.
 
ОбществоПавел ДанилинАлександр БродРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала