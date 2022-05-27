https://ria.ru/20220527/eisi-1791136003.html

Эксперт: Запад начал информационную войну против РФ и сам же ее проиграл

Эксперт: Запад начал информационную войну против РФ и сам же ее проиграл - РИА Новости, 27.05.2022

Эксперт: Запад начал информационную войну против РФ и сам же ее проиграл

Подготовка информационной кампании против России велась годами, а на ее финансирование ушли миллиарды долларов. Об этом заявил в ходе Всероссийского экспертного РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:36

2022-05-27T13:36

2022-05-27T13:36

общество

павел данилин

александр брод

россия

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Подготовка информационной кампании против России велась годами, а на ее финансирование ушли миллиарды долларов. Об этом заявил в ходе Всероссийского экспертного форума политолог Александр Асафов. Однако, несмотря на это, по мнению политолога, кампания против России не дала результатов. "Они эту информационную войну начали и они сами ее и проиграли. Наше общество имеет отдельное черты культурного кода и не воспринимает этот поток лжи. И эта информационная война начинает давать сбои", – сказал Александр Асафов. Также он отметил, что информационная атака на Россию четко спланирована и хорошо подготовлена. "Это ведь все неслучайно – вывод чего-либо в тренды, появление материалов, вообще не связанных с медиаресурсами. Например, те же самые торрент-трекеры сейчас забиты антироссийской пропагандой. Это все обстоятельства широкой информационной кампании", – сказал Асафов. В свою очередь директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин назвал группу изданий, которые наиболее активно ведут информационную кампанию против РФ. По его мнению, основными в этой работе являются корпорация BBC и концерн Axel Springer. "Если мы откроем тот же самый Bild – это один из крупнейших таблоидов Германии, принадлежащий Axel Springer, то мы увидим, как именно там выстраивается эта пропаганда против нас", – сообщил Данилин. Кроме того, Данилин рассказал о приоритетах информационной кампании против РФ. По его словам, одна из основных целей – это посеять среди россиян сомнения и недоверие к власти, а также добиться раскола в обществе. Среди основных методов работы этой атаки Данилин назвал фейки, отвлечение внимания, запугивание и деморализацию. Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод отметил, что приемы пропаганды, используемые против России, не новы. Такими же средствами информационной войны можно считать карикатуры, плакаты, листовки, брошюры и обложки журналов, которые использовались задолго до нынешнего времени. В свою очередь заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов заявил, что, несмотря на то что разжигание русофобии использовалось Западом и раньше, нынешнюю антироссийскую волну можно назвать беспрецедентной. "Премьер-министр Польши Моравецкий некоторое время назад сказал, что Русский мир – это раковая опухоль, и, соответственно, Русский мир как идеология должен быть уничтожен", – сообщил Брод. Всероссийский экспертный форум проводит Экспертный институт социальных исследований и ассоциация "НОМ". В его работе принимают участие более 200 экспертов со всей страны – электоральные юристы, правозащитники, общественные деятели, политологи, аналитики.

https://ria.ru/20220414/donbass-1783598451.html

https://ria.ru/20220412/eisi-1783187196.html

https://ria.ru/20220523/diskriminatsiya-1790167188.html

https://ria.ru/20220518/sovbez-1789257914.html

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общество, павел данилин, александр брод, россия