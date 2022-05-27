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Слуцкий допустил пошаговую ликвидацию ЕГЭ - РИА Новости, 27.05.2022
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Слуцкий допустил пошаговую ликвидацию ЕГЭ
Слуцкий допустил пошаговую ликвидацию ЕГЭ - РИА Новости, 27.05.2022
Слуцкий допустил пошаговую ликвидацию ЕГЭ
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, которого выбрали на внеочередном съезде ЛДПР, допустил, что после отказа от Болонской системы ЕГЭ будет пошагово ликвидирован. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:55
2022-05-27T14:13
общество
образование - общество
сн_образование
леонид слуцкий (политик)
лдпр
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, которого выбрали на внеочередном съезде ЛДПР, допустил, что после отказа от Болонской системы ЕГЭ будет пошагово ликвидирован."ЕГЭ может быть пошагово ликвидирован после отказа от Болонской системы", - сообщил Слуцкий во время своего выступления после избрания.Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия намерена отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную модель высшего образования.
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общество, образование - общество, сн_образование, леонид слуцкий (политик), лдпр, единый государственный экзамен (егэ)
13:55 27.05.2022 (обновлено: 14:13 27.05.2022)
 
Слуцкий допустил пошаговую ликвидацию ЕГЭ

Лидер ЛДПР Слуцкий: ЕГЭ может быть пошагово ликвидирован после отказа от Болонской системы

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУченик держит паспорт перед началом единого государственного экзамена
Ученик держит паспорт перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ученик держит паспорт перед началом единого государственного экзамена . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, которого выбрали на внеочередном съезде ЛДПР, допустил, что после отказа от Болонской системы ЕГЭ будет пошагово ликвидирован.
"ЕГЭ может быть пошагово ликвидирован после отказа от Болонской системы", - сообщил Слуцкий во время своего выступления после избрания.
Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия намерена отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную модель высшего образования.
Ученики в коридоре гимназии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 08:00
Проблемы российского образования — не в Болонской системе и ЕГЭ
 
ОбществоОбразование - ОбществоСН_ОбразованиеЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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