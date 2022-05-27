https://ria.ru/20220527/ege-1791142878.html
Слуцкий допустил пошаговую ликвидацию ЕГЭ
Слуцкий допустил пошаговую ликвидацию ЕГЭ - РИА Новости, 27.05.2022
Слуцкий допустил пошаговую ликвидацию ЕГЭ
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, которого выбрали на внеочередном съезде ЛДПР, допустил, что после отказа от Болонской системы ЕГЭ будет пошагово ликвидирован. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:55
2022-05-27T13:55
2022-05-27T14:13
общество
образование - общество
сн_образование
леонид слуцкий (политик)
лдпр
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, которого выбрали на внеочередном съезде ЛДПР, допустил, что после отказа от Болонской системы ЕГЭ будет пошагово ликвидирован."ЕГЭ может быть пошагово ликвидирован после отказа от Болонской системы", - сообщил Слуцкий во время своего выступления после избрания.Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия намерена отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную модель высшего образования.
https://ria.ru/20220526/obrazovanie-1790728038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, образование - общество, сн_образование, леонид слуцкий (политик), лдпр, единый государственный экзамен (егэ)
13:55 27.05.2022 (обновлено: 14:13 27.05.2022)
Слуцкий допустил пошаговую ликвидацию ЕГЭ
Лидер ЛДПР Слуцкий: ЕГЭ может быть пошагово ликвидирован после отказа от Болонской системы