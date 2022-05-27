https://ria.ru/20220527/ege-1791142878.html

Слуцкий допустил пошаговую ликвидацию ЕГЭ

Слуцкий допустил пошаговую ликвидацию ЕГЭ - РИА Новости, 27.05.2022

Слуцкий допустил пошаговую ликвидацию ЕГЭ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, которого выбрали на внеочередном съезде ЛДПР, допустил, что после отказа от Болонской системы ЕГЭ будет пошагово ликвидирован. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:55

2022-05-27T13:55

2022-05-27T14:13

общество

образование - общество

сн_образование

леонид слуцкий (политик)

лдпр

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, которого выбрали на внеочередном съезде ЛДПР, допустил, что после отказа от Болонской системы ЕГЭ будет пошагово ликвидирован."ЕГЭ может быть пошагово ликвидирован после отказа от Болонской системы", - сообщил Слуцкий во время своего выступления после избрания.Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия намерена отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную модель высшего образования.

https://ria.ru/20220526/obrazovanie-1790728038.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, образование - общество, сн_образование, леонид слуцкий (политик), лдпр, единый государственный экзамен (егэ)