https://ria.ru/20220527/eaes-1791280410.html

Следующее заседание Высшего совета ЕАЭС пройдет в Бишкеке в декабре

Следующее заседание Высшего совета ЕАЭС пройдет в Бишкеке в декабре - РИА Новости, 27.05.2022

Следующее заседание Высшего совета ЕАЭС пройдет в Бишкеке в декабре

Следующее заседание Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Бишкеке в декабре 2022 года, сообщает в пятницу отдел... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:43

2022-05-27T18:43

2022-05-27T19:01

россия

казахстан

киргизия

евразийский экономический союз

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БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Следующее заседание Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Бишкеке в декабре 2022 года, сообщает в пятницу отдел информационного обеспечения департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии."Следующее заседание Высшего совета состоится в декабре 2022 года в Бишкеке", - говорится в сообщении.Заседание Совета прошло в пятницу в режиме видеоконференции. В нем приняли участие лидеры всех пяти стран-участниц союза - России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении, а также главы двух государств-наблюдателей: Узбекистана и Кубы. В ходе заседания главам государств ЕАЭС было доложено о ходе исполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года по итогам 2021 года, о реализации Основных направлений международной деятельности ЕАЭС на 2021 год.По итогам встречи главы государств ЕАЭС утвердили основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2022–2023 годы и приняли ряд решений и документов, направленных на развитие экономического сотрудничества и дальнейшее углубление евразийской интеграции стран-членов Союза.

https://ria.ru/20220524/briks-1790261065.html

https://ria.ru/20220527/turizm-1791061278.html

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россия, казахстан, киргизия, евразийский экономический союз