Рейтинг@Mail.ru
Следующее заседание Высшего совета ЕАЭС пройдет в Бишкеке в декабре - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/eaes-1791280410.html
Следующее заседание Высшего совета ЕАЭС пройдет в Бишкеке в декабре
Следующее заседание Высшего совета ЕАЭС пройдет в Бишкеке в декабре - РИА Новости, 27.05.2022
Следующее заседание Высшего совета ЕАЭС пройдет в Бишкеке в декабре
Следующее заседание Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Бишкеке в декабре 2022 года, сообщает в пятницу отдел... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:43
2022-05-27T19:01
россия
казахстан
киргизия
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_bd43a131755d70610abcc9848829a61e.jpg
БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Следующее заседание Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Бишкеке в декабре 2022 года, сообщает в пятницу отдел информационного обеспечения департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии."Следующее заседание Высшего совета состоится в декабре 2022 года в Бишкеке", - говорится в сообщении.Заседание Совета прошло в пятницу в режиме видеоконференции. В нем приняли участие лидеры всех пяти стран-участниц союза - России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении, а также главы двух государств-наблюдателей: Узбекистана и Кубы. В ходе заседания главам государств ЕАЭС было доложено о ходе исполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года по итогам 2021 года, о реализации Основных направлений международной деятельности ЕАЭС на 2021 год.По итогам встречи главы государств ЕАЭС утвердили основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2022–2023 годы и приняли ряд решений и документов, направленных на развитие экономического сотрудничества и дальнейшее углубление евразийской интеграции стран-членов Союза.
https://ria.ru/20220524/briks-1790261065.html
https://ria.ru/20220527/turizm-1791061278.html
россия
казахстан
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_7ed531eeccd970390b256d928c0a3e10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, киргизия, евразийский экономический союз
18:43 27.05.2022 (обновлено: 19:01 27.05.2022)
 
Следующее заседание Высшего совета ЕАЭС пройдет в Бишкеке в декабре

Следующее заседание Высшего совета ЕАЭС пройдет в Бишкеке в декабре 2022 года

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Следующее заседание Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Бишкеке в декабре 2022 года, сообщает в пятницу отдел информационного обеспечения департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии.
"Следующее заседание Высшего совета состоится в декабре 2022 года в Бишкеке", - говорится в сообщении.
Встреча лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 08:00
Время пришло: "Большая пятерка" готова к расширению
Заседание Совета прошло в пятницу в режиме видеоконференции. В нем приняли участие лидеры всех пяти стран-участниц союза - России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении, а также главы двух государств-наблюдателей: Узбекистана и Кубы. В ходе заседания главам государств ЕАЭС было доложено о ходе исполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года по итогам 2021 года, о реализации Основных направлений международной деятельности ЕАЭС на 2021 год.
По итогам встречи главы государств ЕАЭС утвердили основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2022–2023 годы и приняли ряд решений и документов, направленных на развитие экономического сотрудничества и дальнейшее углубление евразийской интеграции стран-членов Союза.
Стюардесса в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 10:59Туризм
В правительстве хотят снять ограничения на duty free вылетающим в ЕАЭС
 
РоссияКазахстанКиргизияЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала