18:43 27.05.2022 (обновлено: 19:01 27.05.2022)
Следующее заседание Высшего совета ЕАЭС пройдет в Бишкеке в декабре
Следующее заседание Высшего совета ЕАЭС пройдет в Бишкеке в декабре 2022 года
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Следующее заседание Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Бишкеке в декабре 2022 года, сообщает в пятницу отдел информационного обеспечения департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии.
"Следующее заседание Высшего совета состоится в декабре 2022 года в Бишкеке", - говорится в сообщении.
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Заседание Совета прошло в пятницу в режиме видеоконференции. В нем приняли участие лидеры всех пяти стран-участниц союза - России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении, а также главы двух государств-наблюдателей: Узбекистана и Кубы. В ходе заседания главам государств ЕАЭС было доложено о ходе исполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года по итогам 2021 года, о реализации Основных направлений международной деятельности ЕАЭС на 2021 год.
По итогам встречи главы государств ЕАЭС утвердили основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2022–2023 годы и приняли ряд решений и документов, направленных на развитие экономического сотрудничества и дальнейшее углубление евразийской интеграции стран-членов Союза.