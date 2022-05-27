https://ria.ru/20220527/dobavki-1791199317.html

В Ленобласти приступили к выпуску импортозамещающих химических добавок

В Ленобласти приступили к выпуску импортозамещающих химических добавок - РИА Новости, 27.05.2022

В Ленобласти приступили к выпуску импортозамещающих химических добавок

В городе Кингисепп Ленинградской области открылось производство поликарбоксилатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:02

2022-05-27T16:02

2022-05-27T16:02

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

россия

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. В городе Кингисепп Ленинградской области открылось производство поликарбоксилатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, торжественный запуск производства на базе предприятия "Полипласт Северо-запад" произвел губернатор Александр Дрозденко во время рабочей поездки в район. Новая продукция не имеет аналогов в России и призвана значительно уменьшить зависимость от импорта сырья в таких сегментах рынка, как производство бетона, нефтедобычи, металлургии, производства сухих строительных смесей. В производстве будет использоваться только российское сырье."Инвесторы верят Команде 47 – команде правительства Ленинградской области – готовы с нами работать и реализовывать такие уникальные проекты, как этот. Это не только импортозамещающее производство, но и экспортное. Технологии, которые будут использоваться здесь, не имеют аналогов в мире. Данная продукция используется в огромной линейке отраслей – в строительстве моста на Русский остров, ЗСД, стадионов и объектов к чемпионату мира и Олимпиаде в Сочи, в нефтехимии, металлургии. Новое производство дает интересные высокооплачиваемые рабочие места и использует технологии замкнутого цикла – это очень грамотное решение", – сказал Дрозденко отметив, что проблемный вопрос с подъездной дорогой к предприятию будет решен – до 30 октября, контракт по ее ремонту будет исполнен.В пресс-службе обладминстарции отметили, что новое производство позволит увеличить мощности на 72 тысячи тонн продукции, и таким образом объем выпуска на 2022 год составит 152 тысяч тонн. Суммарные инвестиции в разработку и строительство проекта составили 2,8 миллиарда рублей. Новое производство увеличило штат сотрудников завода на 350 человек. Выпуск нового поколения промышленной химии на открываемом производстве значительно укрепит экспортные позиции компании.

https://ria.ru/20220520/lenoblast-1789660274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, россия, технологии