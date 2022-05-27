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В Ленобласти приступили к выпуску импортозамещающих химических добавок - РИА Новости, 27.05.2022
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В Ленобласти приступили к выпуску импортозамещающих химических добавок
В Ленобласти приступили к выпуску импортозамещающих химических добавок - РИА Новости, 27.05.2022
В Ленобласти приступили к выпуску импортозамещающих химических добавок
В городе Кингисепп Ленинградской области открылось производство поликарбоксилатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:02
2022-05-27T16:02
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
россия
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. В городе Кингисепп Ленинградской области открылось производство поликарбоксилатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, торжественный запуск производства на базе предприятия "Полипласт Северо-запад" произвел губернатор Александр Дрозденко во время рабочей поездки в район. Новая продукция не имеет аналогов в России и призвана значительно уменьшить зависимость от импорта сырья в таких сегментах рынка, как производство бетона, нефтедобычи, металлургии, производства сухих строительных смесей. В производстве будет использоваться только российское сырье."Инвесторы верят Команде 47 – команде правительства Ленинградской области – готовы с нами работать и реализовывать такие уникальные проекты, как этот. Это не только импортозамещающее производство, но и экспортное. Технологии, которые будут использоваться здесь, не имеют аналогов в мире. Данная продукция используется в огромной линейке отраслей – в строительстве моста на Русский остров, ЗСД, стадионов и объектов к чемпионату мира и Олимпиаде в Сочи, в нефтехимии, металлургии. Новое производство дает интересные высокооплачиваемые рабочие места и использует технологии замкнутого цикла – это очень грамотное решение", – сказал Дрозденко отметив, что проблемный вопрос с подъездной дорогой к предприятию будет решен – до 30 октября, контракт по ее ремонту будет исполнен.В пресс-службе обладминстарции отметили, что новое производство позволит увеличить мощности на 72 тысячи тонн продукции, и таким образом объем выпуска на 2022 год составит 152 тысяч тонн. Суммарные инвестиции в разработку и строительство проекта составили 2,8 миллиарда рублей. Новое производство увеличило штат сотрудников завода на 350 человек. Выпуск нового поколения промышленной химии на открываемом производстве значительно укрепит экспортные позиции компании.
https://ria.ru/20220520/lenoblast-1789660274.html
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ленинградская область, александр дрозденко, россия, технологии
16:02 27.05.2022
 

В Ленобласти приступили к выпуску импортозамещающих химических добавок

© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время торжественного запуска производства поликарбоксилатов на базе предприятия "Полипласт Северо-запад"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время торжественного запуска производства поликарбоксилатов на базе предприятия Полипласт Северо-запад - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время торжественного запуска производства поликарбоксилатов на базе предприятия "Полипласт Северо-запад"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. В городе Кингисепп Ленинградской области открылось производство поликарбоксилатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, торжественный запуск производства на базе предприятия "Полипласт Северо-запад" произвел губернатор Александр Дрозденко во время рабочей поездки в район. Новая продукция не имеет аналогов в России и призвана значительно уменьшить зависимость от импорта сырья в таких сегментах рынка, как производство бетона, нефтедобычи, металлургии, производства сухих строительных смесей. В производстве будет использоваться только российское сырье.
"Инвесторы верят Команде 47 – команде правительства Ленинградской области – готовы с нами работать и реализовывать такие уникальные проекты, как этот. Это не только импортозамещающее производство, но и экспортное. Технологии, которые будут использоваться здесь, не имеют аналогов в мире. Данная продукция используется в огромной линейке отраслей – в строительстве моста на Русский остров, ЗСД, стадионов и объектов к чемпионату мира и Олимпиаде в Сочи, в нефтехимии, металлургии. Новое производство дает интересные высокооплачиваемые рабочие места и использует технологии замкнутого цикла – это очень грамотное решение", – сказал Дрозденко отметив, что проблемный вопрос с подъездной дорогой к предприятию будет решен – до 30 октября, контракт по ее ремонту будет исполнен.
В пресс-службе обладминстарции отметили, что новое производство позволит увеличить мощности на 72 тысячи тонн продукции, и таким образом объем выпуска на 2022 год составит 152 тысяч тонн. Суммарные инвестиции в разработку и строительство проекта составили 2,8 миллиарда рублей. Новое производство увеличило штат сотрудников завода на 350 человек. Выпуск нового поколения промышленной химии на открываемом производстве значительно укрепит экспортные позиции компании.
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Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоРоссияТехнологии
 
 
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