18:16 27.05.2022 (обновлено: 21:18 27.05.2022)
Задержанным в ДНР иностранным наемникам может грозить смертная казнь
Генпрокуратура ДНР сообщила, что наемникам из Британии может грозить смертная казнь
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Генпрокуратура ДНР завершила расследование уголовного дела иностранных наемников из Великобритании и Марокко, им может грозить смертная казнь, заявил РИА Новости начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генеральной прокуратуры республики Виктор Гаврилов.
"Генеральной прокуратурой Донецкой народной республики завершено расследование уголовного дела в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 34 ("Совершение преступлений группой лиц"), статьи 323 ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти"), статьи 440 ("Наемничество") УК ДНР, — сказал Гаврилов.
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По его словам, показания граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима подтвердили их виновность.
"Уголовное дело в отношении наемников, принимавших участие в подготовке и ведении боевых действий против Донецкой народной республики, полностью сформировано. Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым, с учетом военного времени, может быть применена высшая мера наказания: смертная казнь", — сообщил Гаврилов.
Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен на Украине в середине апреля. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в соответствии с международным гуманитарным правом наемники не могут претендовать на статус комбатанта, поэтому "лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме".
Позднее Пиннер в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что он и Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.
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