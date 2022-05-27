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В ДНР за сто дней погибли 125 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сто дней погибли 125 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022

В ДНР за сто дней погибли 125 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ

За 100 дней эскалации в Донецкой народной республике погибли 125 мирных жителей, еще 578 пострадали, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:38

2022-05-27T10:38

2022-05-27T10:50

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

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сцкк

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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. За 100 дней эскалации в Донецкой народной республике погибли 125 мирных жителей, еще 578 пострадали, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По официальным данным СЦКК ДНР на территории в границах до начала СВО с 17.02.22 по состоянию на 10:30 27.05.22: за 100 дней эскалации погибли 125 мирных жителей, в т.ч. четверо детей. Ранения различной степени тяжести получил 578 мирных жителей, в т.ч. 46 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 3663 жилых дома, 400 транспортных средств и 771 объект гражданской инфраструктуры, в том числе 49 медицинских учреждений, 135 образовательных учреждений, 227 объектов социального обеспечения, 27 объектов критической инфраструктуры, 333 объекта электро-, водо- и газоснабжения."За 100 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3322 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 3025. Всего противником выпущен 30 771 боеприпас различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 11 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 27 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 5117 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, сцкк