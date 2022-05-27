Рейтинг@Mail.ru
Следствие возбудило дело после массового отравления детей в детсаду в Перми - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/deti-1791341499.html
Следствие возбудило дело после массового отравления детей в детсаду в Перми
Следствие возбудило дело после массового отравления детей в детсаду в Перми - РИА Новости, 27.05.2022
Следствие возбудило дело после массового отравления детей в детсаду в Перми
Следствие возбудило дело после отравления восьми детей в детском саду Перми, сообщается на сайте регионального управления СК РФ. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T23:12
2022-05-27T23:12
происшествия
дети
пермь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571615095_0:0:3233:1820_1920x0_80_0_0_419c7affbd412de45eb2368ed30b492d.jpg
ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Следствие возбудило дело после отравления восьми детей в детском саду Перми, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.По данным ведомства, за первую неделю мая в больницу попали восемь воспитанников пермского детского сада №407, все они имели признаки пищевого отравления. Им был поставлен диагноз "сальмонеллез".Следователи допросили свидетелей и потерпевших. Они установили, что за питание в детсаду отвечала коммерческая организация, работавшая по договору подряда. В компании уже изъята необходимая документация, ее изучают сотрудники ведомства.
https://ria.ru/20220527/deti-1791338611.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571615095_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_3c3943cf131eba0ed63332bc80c05b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дети, пермь
23:12 27.05.2022
 
Следствие возбудило дело после массового отравления детей в детсаду в Перми

СК: следствие возбудило дело после отравления восьми детей в детском саду в Перми

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкДети обедают
Дети обедают - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Дети обедают. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Следствие возбудило дело после отравления восьми детей в детском саду Перми, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, за первую неделю мая в больницу попали восемь воспитанников пермского детского сада №407, все они имели признаки пищевого отравления. Им был поставлен диагноз "сальмонеллез".
"Расследуется уголовное дело, возбужденное по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
Следователи допросили свидетелей и потерпевших. Они установили, что за питание в детсаду отвечала коммерческая организация, работавшая по договору подряда. В компании уже изъята необходимая документация, ее изучают сотрудники ведомства.
Кукла - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 22:42
Бастрыкин поручил доложить о гибели близнецов в Хабаровском крае
 
ПроисшествияДетиПермь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала