https://ria.ru/20220527/deti-1791341499.html

Следствие возбудило дело после массового отравления детей в детсаду в Перми

Следствие возбудило дело после массового отравления детей в детсаду в Перми - РИА Новости, 27.05.2022

Следствие возбудило дело после массового отравления детей в детсаду в Перми

Следствие возбудило дело после отравления восьми детей в детском саду Перми, сообщается на сайте регионального управления СК РФ. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T23:12

2022-05-27T23:12

2022-05-27T23:12

происшествия

дети

пермь

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ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Следствие возбудило дело после отравления восьми детей в детском саду Перми, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.По данным ведомства, за первую неделю мая в больницу попали восемь воспитанников пермского детского сада №407, все они имели признаки пищевого отравления. Им был поставлен диагноз "сальмонеллез".Следователи допросили свидетелей и потерпевших. Они установили, что за питание в детсаду отвечала коммерческая организация, работавшая по договору подряда. В компании уже изъята необходимая документация, ее изучают сотрудники ведомства.

https://ria.ru/20220527/deti-1791338611.html

пермь

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

происшествия, дети, пермь