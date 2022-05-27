https://ria.ru/20220527/deti-1791341499.html
Следствие возбудило дело после массового отравления детей в детсаду в Перми
Следствие возбудило дело после массового отравления детей в детсаду в Перми - РИА Новости, 27.05.2022
Следствие возбудило дело после массового отравления детей в детсаду в Перми
Следствие возбудило дело после отравления восьми детей в детском саду Перми, сообщается на сайте регионального управления СК РФ. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T23:12
2022-05-27T23:12
2022-05-27T23:12
происшествия
дети
пермь
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ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Следствие возбудило дело после отравления восьми детей в детском саду Перми, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.По данным ведомства, за первую неделю мая в больницу попали восемь воспитанников пермского детского сада №407, все они имели признаки пищевого отравления. Им был поставлен диагноз "сальмонеллез".Следователи допросили свидетелей и потерпевших. Они установили, что за питание в детсаду отвечала коммерческая организация, работавшая по договору подряда. В компании уже изъята необходимая документация, ее изучают сотрудники ведомства.
https://ria.ru/20220527/deti-1791338611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дети, пермь
Следствие возбудило дело после массового отравления детей в детсаду в Перми
СК: следствие возбудило дело после отравления восьми детей в детском саду в Перми