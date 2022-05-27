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Бастрыкин поручил следователям доложить об избиении детей воспитательницей - РИА Новости, 27.05.2022
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Бастрыкин поручил следователям доложить об избиении детей воспитательницей
Бастрыкин поручил следователям доложить об избиении детей воспитательницей - РИА Новости, 27.05.2022
Бастрыкин поручил следователям доложить об избиении детей воспитательницей
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по информации об избиении детей в Московской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T22:37
2022-05-27T22:37
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
одинцово
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по информации об избиении детей в Московской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее сообщалось, что, по появившейся в СМИ информации, в одном из муниципальных детских садов города Одинцово воспитательница избила двух малолетних детей. В публикациях также отмечалось, что пострадавших от побоев детей может быть больше. Региональными следователями была проведена доследственная проверка."Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову установить все обстоятельства и представить доклад. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), одинцово, следственный комитет россии (ск рф), дети
22:37 27.05.2022
 
Бастрыкин поручил следователям доложить об избиении детей воспитательницей

Бастрыкин поручил следователям доложить об избиении детей воспитательницей в Одинцово

© Fotolia / santypanРебенок в детском саду
Ребенок в детском саду - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Fotolia / santypan
Ребенок в детском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по информации об избиении детей в Московской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее сообщалось, что, по появившейся в СМИ информации, в одном из муниципальных детских садов города Одинцово воспитательница избила двух малолетних детей. В публикациях также отмечалось, что пострадавших от побоев детей может быть больше. Региональными следователями была проведена доследственная проверка.
"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову установить все обстоятельства и представить доклад. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоСледственный комитет России (СК РФ)Дети
 
 
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