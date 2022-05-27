https://ria.ru/20220527/deti-1791337803.html
Бастрыкин поручил следователям доложить об избиении детей воспитательницей
Бастрыкин поручил следователям доложить об избиении детей воспитательницей - РИА Новости, 27.05.2022
Бастрыкин поручил следователям доложить об избиении детей воспитательницей
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по информации об избиении детей в Московской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T22:37
2022-05-27T22:37
2022-05-27T22:37
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
одинцово
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по информации об избиении детей в Московской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее сообщалось, что, по появившейся в СМИ информации, в одном из муниципальных детских садов города Одинцово воспитательница избила двух малолетних детей. В публикациях также отмечалось, что пострадавших от побоев детей может быть больше. Региональными следователями была проведена доследственная проверка."Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову установить все обстоятельства и представить доклад. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220527/deti-1791071561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), одинцово, следственный комитет россии (ск рф), дети
Бастрыкин поручил следователям доложить об избиении детей воспитательницей
Бастрыкин поручил следователям доложить об избиении детей воспитательницей в Одинцово