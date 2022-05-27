https://ria.ru/20220527/deti-1791337803.html

Бастрыкин поручил следователям доложить об избиении детей воспитательницей

Бастрыкин поручил следователям доложить об избиении детей воспитательницей - РИА Новости, 27.05.2022

Бастрыкин поручил следователям доложить об избиении детей воспитательницей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по информации об избиении детей в Московской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T22:37

2022-05-27T22:37

2022-05-27T22:37

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

одинцово

следственный комитет россии (ск рф)

дети

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по информации об избиении детей в Московской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее сообщалось, что, по появившейся в СМИ информации, в одном из муниципальных детских садов города Одинцово воспитательница избила двух малолетних детей. В публикациях также отмечалось, что пострадавших от побоев детей может быть больше. Региональными следователями была проведена доследственная проверка."Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову установить все обстоятельства и представить доклад. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220527/deti-1791071561.html

россия

московская область (подмосковье)

одинцово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), одинцово, следственный комитет россии (ск рф), дети