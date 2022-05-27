https://ria.ru/20220527/deti-1791071561.html

В Сочи нашли женщину, бросившую четверых детей на площадке

В Сочи нашли женщину, бросившую четверых детей на площадке - РИА Новости, 27.05.2022

В Сочи нашли женщину, бросившую четверых детей на площадке

Правоохранители нашли мать, которая оставила малолетних детей в Адлерском районе Сочи, ею оказалось 35-летняя жительница Санкт-Петербурга, находившаяся в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:19

2022-05-27T11:19

2022-05-27T14:20

россия

краснодарский край

сочи

санкт-петербург

происшествия

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СОЧИ, 27 мая — РИА Новости. Правоохранители нашли мать, которая оставила малолетних детей в Адлерском районе Сочи, ею оказалось 35-летняя жительница Санкт-Петербурга, находившаяся в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.Ранее ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщало, что четыре маленьких ребенка остались без присмотра родителей на детской площадке в Адлерском районе Сочи. По данным ведомства, установить личность матери удалось, однако ее местонахождение было неизвестно."Приезжая из Санкт-Петербурга находилась на одной из улиц в Центральном районе Сочи в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские доставили женщину в отдел полиции для выяснения обстоятельств", — говорится в сообщении.Сообщается, что материалы для проверки были переданы в следственные органы для принятия дальнейших решений.

https://ria.ru/20220505/shtraf-1786942346.html

россия

краснодарский край

сочи

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, краснодарский край, сочи, санкт-петербург, происшествия