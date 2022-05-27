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В Сочи нашли женщину, бросившую четверых детей на площадке - РИА Новости, 27.05.2022
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В Сочи нашли женщину, бросившую четверых детей на площадке
В Сочи нашли женщину, бросившую четверых детей на площадке - РИА Новости, 27.05.2022
В Сочи нашли женщину, бросившую четверых детей на площадке
Правоохранители нашли мать, которая оставила малолетних детей в Адлерском районе Сочи, ею оказалось 35-летняя жительница Санкт-Петербурга, находившаяся в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:19
2022-05-27T14:20
россия
краснодарский край
сочи
санкт-петербург
происшествия
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СОЧИ, 27 мая — РИА Новости. Правоохранители нашли мать, которая оставила малолетних детей в Адлерском районе Сочи, ею оказалось 35-летняя жительница Санкт-Петербурга, находившаяся в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.Ранее ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщало, что четыре маленьких ребенка остались без присмотра родителей на детской площадке в Адлерском районе Сочи. По данным ведомства, установить личность матери удалось, однако ее местонахождение было неизвестно."Приезжая из Санкт-Петербурга находилась на одной из улиц в Центральном районе Сочи в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские доставили женщину в отдел полиции для выяснения обстоятельств", — говорится в сообщении.Сообщается, что материалы для проверки были переданы в следственные органы для принятия дальнейших решений.
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россия, краснодарский край, сочи, санкт-петербург, происшествия
11:19 27.05.2022 (обновлено: 14:20 27.05.2022)
 
В Сочи нашли женщину, бросившую четверых детей на площадке

Полицейские нашли женщину, бросившую четверых детей на площадке в Адлерском районе Сочи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СОЧИ, 27 мая — РИА Новости. Правоохранители нашли мать, которая оставила малолетних детей в Адлерском районе Сочи, ею оказалось 35-летняя жительница Санкт-Петербурга, находившаяся в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Ранее ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщало, что четыре маленьких ребенка остались без присмотра родителей на детской площадке в Адлерском районе Сочи. По данным ведомства, установить личность матери удалось, однако ее местонахождение было неизвестно.
"Приезжая из Санкт-Петербурга находилась на одной из улиц в Центральном районе Сочи в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские доставили женщину в отдел полиции для выяснения обстоятельств", — говорится в сообщении.
Сообщается, что материалы для проверки были переданы в следственные органы для принятия дальнейших решений.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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