https://ria.ru/20220527/deti-1791071561.html
В Сочи нашли женщину, бросившую четверых детей на площадке
В Сочи нашли женщину, бросившую четверых детей на площадке - РИА Новости, 27.05.2022
В Сочи нашли женщину, бросившую четверых детей на площадке
Правоохранители нашли мать, которая оставила малолетних детей в Адлерском районе Сочи, ею оказалось 35-летняя жительница Санкт-Петербурга, находившаяся в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:19
2022-05-27T11:19
2022-05-27T14:20
россия
краснодарский край
сочи
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
СОЧИ, 27 мая — РИА Новости. Правоохранители нашли мать, которая оставила малолетних детей в Адлерском районе Сочи, ею оказалось 35-летняя жительница Санкт-Петербурга, находившаяся в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.Ранее ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщало, что четыре маленьких ребенка остались без присмотра родителей на детской площадке в Адлерском районе Сочи. По данным ведомства, установить личность матери удалось, однако ее местонахождение было неизвестно."Приезжая из Санкт-Петербурга находилась на одной из улиц в Центральном районе Сочи в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские доставили женщину в отдел полиции для выяснения обстоятельств", — говорится в сообщении.Сообщается, что материалы для проверки были переданы в следственные органы для принятия дальнейших решений.
https://ria.ru/20220505/shtraf-1786942346.html
россия
краснодарский край
сочи
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, сочи, санкт-петербург, происшествия
11:19 27.05.2022 (обновлено: 14:20 27.05.2022)
В Сочи нашли женщину, бросившую четверых детей на площадке
Полицейские нашли женщину, бросившую четверых детей на площадке в Адлерском районе Сочи