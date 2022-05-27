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Власти Запорожской области предложили передать России военные базы ВСУ

Власти Запорожской области предложили передать России военные базы ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022

Власти Запорожской области предложили передать России военные базы ВСУ

России необходимо передать украинские военные базы на приазовской части освобожденных территорий Украины, чтобы обеспечить безопасность жителей, заявил в беседе РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T05:53

2022-05-27T05:53

2022-05-27T05:59

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. России необходимо передать украинские военные базы на приазовской части освобожденных территорий Украины, чтобы обеспечить безопасность жителей, заявил в беседе с РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА НовостиРоссия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

россия

украина

запорожская область

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в мире, владимир путин, россия, украина, запорожская область