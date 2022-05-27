Власти Запорожской области предложили передать России военные базы ВСУ

Власти Запорожской области предложили передать России местные украинские военные базы
Российские саперы разминировали Мариупольский морской порт 24 мая.
Российские саперы разминировали Мариупольский морской порт 24 мая.
Специалисты привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование.
Специалисты привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование.
Акваторию освободили от затонувших судов и других препятствий.
Акваторию освободили от затонувших судов и других препятствий.
Всего обследовано полтора миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.
Всего обследовано полтора миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.
После этого порт начал работать в повседневном режиме.
После этого порт начал работать в повседневном режиме.
Экипажи зарубежных стран при поддержке МИД ДНР отправили в их страны.
Экипажи зарубежных стран при поддержке МИД ДНР отправили в их страны.
Первое судно из Мариуполя с грузом прибудет в Ростов-на-Дону в ближайшие дни.
Первое судно из Мариуполя с грузом прибудет в Ростов-на-Дону в ближайшие дни.
Вид на комбинат "Азовсталь" со стороны морского порта в Мариуполе.
Вид на комбинат "Азовсталь" со стороны морского порта в Мариуполе.
Российские саперы разминировали Мариупольский морской порт 24 мая.
Специалисты привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование.
Акваторию освободили от затонувших судов и других препятствий.
Всего обследовано полтора миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.
После этого порт начал работать в повседневном режиме.
Экипажи зарубежных стран при поддержке МИД ДНР отправили в их страны.
Первое судно из Мариуполя с грузом прибудет в Ростов-на-Дону в ближайшие дни.
Вид на комбинат "Азовсталь" со стороны морского порта в Мариуполе.