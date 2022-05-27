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Власти Запорожской области предложили передать России военные базы ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/bazy-1791013125.html
Власти Запорожской области предложили передать России военные базы ВСУ
Власти Запорожской области предложили передать России военные базы ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022
Власти Запорожской области предложили передать России военные базы ВСУ
России необходимо передать украинские военные базы на приазовской части освобожденных территорий Украины, чтобы обеспечить безопасность жителей, заявил в беседе РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T05:53
2022-05-27T05:59
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. России необходимо передать украинские военные базы на приазовской части освобожденных территорий Украины, чтобы обеспечить безопасность жителей, заявил в беседе с РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА НовостиРоссия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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в мире, владимир путин, россия, украина, запорожская область
05:53 27.05.2022 (обновлено: 05:59 27.05.2022)
 
Власти Запорожской области предложили передать России военные базы ВСУ

Власти Запорожской области предложили передать России местные украинские военные базы

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. России необходимо передать украинские военные базы на приазовской части освобожденных территорий Украины, чтобы обеспечить безопасность жителей, заявил в беседе с РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости
"Мое глубокое убеждение, что залогом безопасности Запорожской области должно быть постоянное присутствие российской армии. Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности. Местом размещения российской военной базы может стать теперь уже бывшая украинская военно-морская база "Восток", расположенная в освобожденном городе Бердянск на берегу Азовского моря. Еще полезнее будет военно-воздушная база в Мелитополе", — подчеркнул Рогов.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
В обычном режиме: Мариупольский порт возобновил работу
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российские саперы разминировали Мариупольский морской порт 24 мая.

Порт в Мариуполе после разминирования начал функционировать в штатном режиме
1 из 8

Российские саперы разминировали Мариупольский морской порт 24 мая.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Специалисты привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование.

Порт в Мариуполе после разминирования начал функционировать в штатном режиме
2 из 8

Специалисты привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Акваторию освободили от затонувших судов и других препятствий.

Затонувшие судна в морском порту в Мариуполе
3 из 8

Акваторию освободили от затонувших судов и других препятствий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Всего обследовано полтора миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.

Силосы для хранения зерна в зерновом терминале морского порта в Мариуполе
4 из 8

Всего обследовано полтора миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

После этого порт начал работать в повседневном режиме.

Рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик Сборщик-335 в морском порту в Мариуполе
5 из 8

После этого порт начал работать в повседневном режиме.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Экипажи зарубежных стран при поддержке МИД ДНР отправили в их страны.

Российский военный катер в морском торговом порту в Мариуполе
6 из 8

Экипажи зарубежных стран при поддержке МИД ДНР отправили в их страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Первое судно из Мариуполя с грузом прибудет в Ростов-на-Дону в ближайшие дни.

Портовые краны в морском порту в Мариуполе
7 из 8

Первое судно из Мариуполя с грузом прибудет в Ростов-на-Дону в ближайшие дни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Вид на комбинат "Азовсталь" со стороны морского порта в Мариуполе.

Вид на металлургический комбинат Азовсталь со стороны морского торгового порта в Мариуполе
8 из 8

Вид на комбинат "Азовсталь" со стороны морского порта в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 8

Российские саперы разминировали Мариупольский морской порт 24 мая.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 8

Специалисты привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 8

Акваторию освободили от затонувших судов и других препятствий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Всего обследовано полтора миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

После этого порт начал работать в повседневном режиме.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 8

Экипажи зарубежных стран при поддержке МИД ДНР отправили в их страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 8

Первое судно из Мариуполя с грузом прибудет в Ростов-на-Дону в ближайшие дни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 8

Вид на комбинат "Азовсталь" со стороны морского порта в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаЗапорожская область
 
 
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