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Делимитация пресечет претензии армянских реваншистов, заявил Алиев - РИА Новости, 27.05.2022
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Делимитация пресечет претензии армянских реваншистов, заявил Алиев
Делимитация пресечет претензии армянских реваншистов, заявил Алиев - РИА Новости, 27.05.2022
Делимитация пресечет претензии армянских реваншистов, заявил Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что делимитация армяно-азербайджанской границы автоматически положит конец территориальным претензиям реваншистских РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:22
2022-05-27T16:29
в мире
никол пашинян
шарль мишель
азербайджан
армения
брюссель
европейский совет
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БАКУ, 27 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что делимитация армяно-азербайджанской границы автоматически положит конец территориальным претензиям реваншистских сил в Армении."Двадцать четвертого мая на азербайджано-армянской границе состоялась первая встреча комиссий (национальных комиссий по делимитации – ред.). Это имеет огромное значение. И с той точки зрения, что мы определим эти границы, это очень важно. Потому что армяне оккупировали и эти границы. С другой стороны, это автоматически официально ставит конец территориальным претензиям, выдвинутым против Азербайджана реваншистскими, фашистскими силами в Армении", - сказал Алиев, выступая на встрече с представителями общественности в селе Агалы Зангеланского района в Карабахе.В этой связи глава государства еще раз обратил внимание на то, что "не может идти речи о статусе Нагорного Карабаха". "Есть Карабахская зона, есть Карабахский край. Это территория Азербайджана, и весь мир это признает. Поэтому первое заседание комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией имеет очень большое значение", - подчеркнул лидер Азербайджана.Шестого апреля в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по карабахской проблеме, в них участвовали Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и председатель Европейского совета Шарль Мишель. В армянском кабмине заявили, что Пашинян и Алиев по итогам встречи поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Была достигнута также договоренность до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы – в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года. Первое заседание комиссии прошло 24 мая этого года.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html
https://ria.ru/20220525/granitsa-1790524274.html
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в мире, никол пашинян, шарль мишель, азербайджан, армения, брюссель, европейский совет
16:22 27.05.2022 (обновлено: 16:29 27.05.2022)
 
Делимитация пресечет претензии армянских реваншистов, заявил Алиев

Президент Азербайджана Алиев отметил важность делимитации границ с Арменией

© Fotolia / bendesign.comФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Fotolia / bendesign.com
Флаг Армении. Архивное фото
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БАКУ, 27 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что делимитация армяно-азербайджанской границы автоматически положит конец территориальным претензиям реваншистских сил в Армении.
"Двадцать четвертого мая на азербайджано-армянской границе состоялась первая встреча комиссий (национальных комиссий по делимитации – ред.). Это имеет огромное значение. И с той точки зрения, что мы определим эти границы, это очень важно. Потому что армяне оккупировали и эти границы. С другой стороны, это автоматически официально ставит конец территориальным претензиям, выдвинутым против Азербайджана реваншистскими, фашистскими силами в Армении", - сказал Алиев, выступая на встрече с представителями общественности в селе Агалы Зангеланского района в Карабахе.
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26 мая, 08:00
"Им нужен реванш". К чему приведут Армению беспорядки
В этой связи глава государства еще раз обратил внимание на то, что "не может идти речи о статусе Нагорного Карабаха". "Есть Карабахская зона, есть Карабахский край. Это территория Азербайджана, и весь мир это признает. Поэтому первое заседание комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией имеет очень большое значение", - подчеркнул лидер Азербайджана.
Шестого апреля в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по карабахской проблеме, в них участвовали Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и председатель Европейского совета Шарль Мишель. В армянском кабмине заявили, что Пашинян и Алиев по итогам встречи поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Была достигнута также договоренность до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы – в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года. Первое заседание комиссии прошло 24 мая этого года.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреНикол ПашинянШарль МишельАзербайджанАрменияБрюссельЕвропейский совет
 
 
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