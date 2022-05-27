https://ria.ru/20220527/apple-1791190444.html

На Apple составили первый протокол за отказ локализовать данные в России

На Apple составили первый протокол за отказ локализовать данные в России - РИА Новости, 27.05.2022

На Apple составили первый протокол за отказ локализовать данные в России

Суд в Москве получил первый протокол на Apple за отказ хранить данные россиян в РФ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:37

2022-05-27T15:37

2022-05-27T15:37

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд в Москве получил первый протокол на Apple за отказ хранить данные россиян в РФ, сообщили РИА Новости в суде."Суд получил в отношении Apple Inc протокол по части 8 статьи 13.11 КоАП, его рассмотрение назначено на 28 июня", - сказали в суде.Данная статья вводит наказание за невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.Санкция – штраф до 6 миллионов рублей.Ранее по аналогичной статье штрафы в РФ получали Google, Twitter, WhatsApp* и Facebook*.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220527/google-1791155863.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, google, twitter, whatsapp inc., apple