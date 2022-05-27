https://ria.ru/20220527/apple-1791190444.html
На Apple составили первый протокол за отказ локализовать данные в России
На Apple составили первый протокол за отказ локализовать данные в России - РИА Новости, 27.05.2022
На Apple составили первый протокол за отказ локализовать данные в России
Суд в Москве получил первый протокол на Apple за отказ хранить данные россиян в РФ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:37
2022-05-27T15:37
2022-05-27T15:37
технологии
россия
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twitter
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apple
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд в Москве получил первый протокол на Apple за отказ хранить данные россиян в РФ, сообщили РИА Новости в суде."Суд получил в отношении Apple Inc протокол по части 8 статьи 13.11 КоАП, его рассмотрение назначено на 28 июня", - сказали в суде.Данная статья вводит наказание за невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.Санкция – штраф до 6 миллионов рублей.Ранее по аналогичной статье штрафы в РФ получали Google, Twitter, WhatsApp* и Facebook*.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220527/google-1791155863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, google, twitter, whatsapp inc., apple
На Apple составили первый протокол за отказ локализовать данные в России
Суд в Москве получил первый протокол на Apple за отказ локализовать данные в России
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд в Москве получил первый протокол на Apple за отказ хранить данные россиян в РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд получил в отношении Apple Inc протокол по части 8 статьи 13.11 КоАП, его рассмотрение назначено на 28 июня", - сказали в суде.
Данная статья вводит наказание за невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
Санкция – штраф до 6 миллионов рублей.
Ранее по аналогичной статье штрафы в РФ
получали Google
, Twitter
, WhatsApp
* и Facebook
*.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская