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На Apple составили первый протокол за отказ локализовать данные в России - РИА Новости, 27.05.2022
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На Apple составили первый протокол за отказ локализовать данные в России
На Apple составили первый протокол за отказ локализовать данные в России - РИА Новости, 27.05.2022
На Apple составили первый протокол за отказ локализовать данные в России
Суд в Москве получил первый протокол на Apple за отказ хранить данные россиян в РФ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:37
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технологии
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд в Москве получил первый протокол на Apple за отказ хранить данные россиян в РФ, сообщили РИА Новости в суде."Суд получил в отношении Apple Inc протокол по части 8 статьи 13.11 КоАП, его рассмотрение назначено на 28 июня", - сказали в суде.Данная статья вводит наказание за невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.Санкция – штраф до 6 миллионов рублей.Ранее по аналогичной статье штрафы в РФ получали Google, Twitter, WhatsApp* и Facebook*.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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технологии, россия, google, twitter, whatsapp inc., apple
15:37 27.05.2022
 
На Apple составили первый протокол за отказ локализовать данные в России

Суд в Москве получил первый протокол на Apple за отказ локализовать данные в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд в Москве получил первый протокол на Apple за отказ хранить данные россиян в РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд получил в отношении Apple Inc протокол по части 8 статьи 13.11 КоАП, его рассмотрение назначено на 28 июня", - сказали в суде.
Данная статья вводит наказание за невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
Санкция – штраф до 6 миллионов рублей.
Ранее по аналогичной статье штрафы в РФ получали Google, Twitter, WhatsApp* и Facebook*.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 14:19
Google грозит штраф до 18 миллионов рублей за отказ локализовать данные
 
ТехнологииРоссияGoogleTwitterWhatsApp Inc.Apple
 
 
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