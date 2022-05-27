https://ria.ru/20220527/alyans-1791115170.html

В Кремле оценили сообщения об идее Джонсона создать альянс против России

В Кремле оценили сообщения об идее Джонсона создать альянс против России - РИА Новости, 27.05.2022

В Кремле оценили сообщения об идее Джонсона создать альянс против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию в газета Corriere Della Sera о том, что британский премьер Борис Джонсон якобы призвал... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:46

2022-05-27T12:46

2022-05-27T13:55

в мире

украина

дмитрий песков

евросоюз

борис джонсон

великобритания

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию в газета Corriere Della Sera о том, что британский премьер Борис Джонсон якобы призвал к созданию военного альянса с Киевом против Москвы, призвал не воспринимать все сообщения в СМИ за первоисточник.Он подчеркнул, что в администрации президента не знают, насколько эта информация достоверна, и будут следить за развитием ситуации.Итальянская газета накануне написала со ссылкой на источники, что Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать альянс, европейское содружество против России. Отмечается, что в объединение могли бы войти также Польша, Эстония, Латвия и Литва, а позднее — Турция.На минувшей неделе британский премьер сообщил о выделении дополнительной военной помощи Украине на 1,3 миллиарда фунтов, включая дальнобойную артиллерию, ракеты и беспилотники.Москва призывает все страны отказаться от поставок вооружений Киеву, подчеркивая, что любые подобные грузы становятся законной целью для России.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/peregovory-1791136188.html

https://ria.ru/20220527/idei-1791121869.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, дмитрий песков, евросоюз, борис джонсон, великобритания, россия, владимир зеленский