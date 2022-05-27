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В Кремле оценили сообщения об идее Джонсона создать альянс против России
В Кремле оценили сообщения об идее Джонсона создать альянс против России - РИА Новости, 27.05.2022
В Кремле оценили сообщения об идее Джонсона создать альянс против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию в газета Corriere Della Sera о том, что британский премьер Борис Джонсон якобы призвал... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:46
2022-05-27T12:46
2022-05-27T13:55
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию в газета Corriere Della Sera о том, что британский премьер Борис Джонсон якобы призвал к созданию военного альянса с Киевом против Москвы, призвал не воспринимать все сообщения в СМИ за первоисточник.Он подчеркнул, что в администрации президента не знают, насколько эта информация достоверна, и будут следить за развитием ситуации.Итальянская газета накануне написала со ссылкой на источники, что Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать альянс, европейское содружество против России. Отмечается, что в объединение могли бы войти также Польша, Эстония, Латвия и Литва, а позднее — Турция.На минувшей неделе британский премьер сообщил о выделении дополнительной военной помощи Украине на 1,3 миллиарда фунтов, включая дальнобойную артиллерию, ракеты и беспилотники.Москва призывает все страны отказаться от поставок вооружений Киеву, подчеркивая, что любые подобные грузы становятся законной целью для России.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/peregovory-1791136188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий песков, евросоюз, борис джонсон, великобритания, россия, владимир зеленский
12:46 27.05.2022 (обновлено: 13:55 27.05.2022)
В Кремле оценили сообщения об идее Джонсона создать альянс против России
Дмитрий Песков назвал идею Джонсона об альянсе с Киевом против России подрывом позиций ЕС
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию в газета Corriere Della Sera о том, что британский премьер Борис Джонсон якобы призвал к созданию военного альянса с Киевом против Москвы, призвал не воспринимать все сообщения в СМИ за первоисточник.
"Вы знаете, при всем уважении к Corriere Della Sera, давайте все же относиться к этому, как к сообщению СМИ. <...> Их нужно подвергать сомнению. Во-вторых, мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона. В этом случае, наверное, это означало бы, что он предлагает такой "междоусобчик" с тем, чтобы подорвать позиции ЕС, то есть позиции такого общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула", — отметил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что в администрации президента не знают, насколько эта информация достоверна, и будут следить за развитием ситуации.
Итальянская газета накануне написала со ссылкой на источники, что Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому
создать альянс, европейское содружество против России
. Отмечается, что в объединение могли бы войти также Польша, Эстония, Латвия и Литва, а позднее — Турция.
На минувшей неделе британский премьер сообщил о выделении дополнительной военной помощи Украине на 1,3 миллиарда фунтов, включая дальнобойную артиллерию, ракеты и беспилотники.
Москва призывает все страны отказаться от поставок вооружений Киеву, подчеркивая, что любые подобные грузы становятся законной целью для России.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.