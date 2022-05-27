https://ria.ru/20220527/alyans-1791008002.html

СМИ: Джонсон предложил Зеленскому создать военный альянс против России

СМИ: Джонсон предложил Зеленскому создать военный альянс против России - РИА Новости, 27.05.2022

СМИ: Джонсон предложил Зеленскому создать военный альянс против России

Премьер Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, направленный против России, пишет... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T03:01

2022-05-27T03:01

2022-05-27T03:01

специальная военная операция на украине

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великобритания

борис джонсон

владимир зеленский

польша

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, направленный против России, пишет Corriere Della Sera со ссылкой на источники.Согласно данным газеты, Лондон предлагает объединить страны, недовольные политикой Брюсселя и действиями Германии в адрес Москвы, в "новый политический, экономический и военный альянс", который станет альтернативой ЕС.Газета утверждает, что Киев пока не стал выражать позицию по предложению британского лидера. Как отмечает издание, Зеленский, вероятно, ожидает саммита стран ЕС, на котором будет решаться вопрос о признании Украины кандидатом на вступление в организацию. Вердикт европейских лидеров может повлиять на дальнейшие шаги Киева, подчеркнул автор.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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