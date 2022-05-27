СМИ: Джонсон предложил Зеленскому создать военный альянс против России
Corriere Della Sera: Джонсон предложил Зеленскому создать альянс против России
Британские военные. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, направленный против России, пишет Corriere Della Sera со ссылкой на источники.
Согласно данным газеты, Лондон предлагает объединить страны, недовольные политикой Брюсселя и действиями Германии в адрес Москвы, в "новый политический, экономический и военный альянс", который станет альтернативой ЕС.
"Премьер-министр впервые представил инициативу Владимиру Зеленскому, когда украинский президент принял его в Киеве девятого апреля. Модель Бориса Джонсона предполагает создание Европейского содружества, лидером которого будет Великобритания. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию. <…> Джонсон предлагает создать альянс государств, которые ревностно защищают национальный суверенитет, выступают за свободную экономику и готовы занимать максимально жесткую позицию в отношении российской военной угрозы", — говорится в статье.
Газета утверждает, что Киев пока не стал выражать позицию по предложению британского лидера. Как отмечает издание, Зеленский, вероятно, ожидает саммита стран ЕС, на котором будет решаться вопрос о признании Украины кандидатом на вступление в организацию. Вердикт европейских лидеров может повлиять на дальнейшие шаги Киева, подчеркнул автор.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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