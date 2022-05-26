https://ria.ru/20220526/zavod-1790937345.html
"Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода ЛНР
"Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода ЛНР - РИА Новости, 26.05.2022
"Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода ЛНР
Российский концерн "Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода в ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:25
2022-05-26T18:25
2022-05-26T18:25
экономика
луганская народная республика
уралвагонзавод
единая россия
леонид пасечник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148371/01/1483710181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3deeb9b668e3127816ff8bcb8d8376b3.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский концерн "Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода в ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник."У меня был руководитель "Уралвагонзавода", они заинтересовались данным заводом (Стахановским заводом в ЛНР - ред.), и в ближайшее время, я думаю, между нами будет заключен определенный договор... "Уралвагонзавод" на базе нашего завода будет производить специализированные вагоны: зерновозы, цистерны и так далее", - сказал он в ходе форума ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности".Пасечник добавил, что в настоящее время идет работа над подготовкой правовых отношений заключения договора.
https://ria.ru/20220526/zavod-1790912005.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148371/01/1483710181_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_16557017d75a2da44b941c2604dfbaaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, луганская народная республика, уралвагонзавод, единая россия, леонид пасечник
"Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода ЛНР
Глава ЛНР Пасечник: "Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода