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"Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода ЛНР - РИА Новости, 26.05.2022
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"Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода ЛНР
"Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода ЛНР - РИА Новости, 26.05.2022
"Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода ЛНР
Российский концерн "Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода в ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:25
2022-05-26T18:25
экономика
луганская народная республика
уралвагонзавод
единая россия
леонид пасечник
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский концерн "Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода в ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник."У меня был руководитель "Уралвагонзавода", они заинтересовались данным заводом (Стахановским заводом в ЛНР - ред.), и в ближайшее время, я думаю, между нами будет заключен определенный договор... "Уралвагонзавод" на базе нашего завода будет производить специализированные вагоны: зерновозы, цистерны и так далее", - сказал он в ходе форума ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности".Пасечник добавил, что в настоящее время идет работа над подготовкой правовых отношений заключения договора.
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экономика, луганская народная республика, уралвагонзавод, единая россия, леонид пасечник
18:25 26.05.2022
 
"Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода ЛНР

Глава ЛНР Пасечник: "Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГрузовые вагоны "Уралвагонзавода"
Грузовые вагоны Уралвагонзавода - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Грузовые вагоны "Уралвагонзавода". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский концерн "Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода в ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник.
"У меня был руководитель "Уралвагонзавода", они заинтересовались данным заводом (Стахановским заводом в ЛНР - ред.), и в ближайшее время, я думаю, между нами будет заключен определенный договор... "Уралвагонзавод" на базе нашего завода будет производить специализированные вагоны: зерновозы, цистерны и так далее", - сказал он в ходе форума ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности".
Пасечник добавил, что в настоящее время идет работа над подготовкой правовых отношений заключения договора.
Вертолет Ансат - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 17:21Республика Татарстан
Казанский вертолетный завод обеспечен заказами на 2022 и 2023 годы
 
ЭкономикаЛуганская Народная РеспубликаУралвагонзаводЕдиная РоссияЛеонид Пасечник
 
 
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