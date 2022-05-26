https://ria.ru/20220526/zavod-1790937345.html

"Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода ЛНР

"Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода ЛНР - РИА Новости, 26.05.2022

"Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода ЛНР

Российский концерн "Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода в ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:25

2022-05-26T18:25

2022-05-26T18:25

экономика

луганская народная республика

уралвагонзавод

единая россия

леонид пасечник

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский концерн "Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода в ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник."У меня был руководитель "Уралвагонзавода", они заинтересовались данным заводом (Стахановским заводом в ЛНР - ред.), и в ближайшее время, я думаю, между нами будет заключен определенный договор... "Уралвагонзавод" на базе нашего завода будет производить специализированные вагоны: зерновозы, цистерны и так далее", - сказал он в ходе форума ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности".Пасечник добавил, что в настоящее время идет работа над подготовкой правовых отношений заключения договора.

https://ria.ru/20220526/zavod-1790912005.html

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экономика, луганская народная республика, уралвагонзавод, единая россия, леонид пасечник