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Казанский вертолетный завод обеспечен заказами на 2022 и 2023 годы - РИА Новости, 26.05.2022
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Казанский вертолетный завод обеспечен заказами на 2022 и 2023 годы
Казанский вертолетный завод обеспечен заказами на 2022 и 2023 годы - РИА Новости, 26.05.2022
Казанский вертолетный завод обеспечен заказами на 2022 и 2023 годы
Казанский вертолетный завод обеспечен заказами на 2022 и 2023 годы в размере 111 и 106 машин соответственно, сообщает пресс-служба президента Татарстана со... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:21
2022-05-26T17:21
республика татарстан
экономика
рустам минниханов
вертолеты россии
казанский вертолетный завод
ростех
ми-14
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 26 мая – РИА Новости. Казанский вертолетный завод обеспечен заказами на 2022 и 2023 годы в размере 111 и 106 машин соответственно, сообщает пресс-служба президента Татарстана со ссылкой на генерального директора холдинга "Вертолеты России" Николая Колесова.Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов в четверг встретились с коллективом АО "Казанский вертолетный завод" (входит в холдинг "Вертолеты России" ГК "Ростех")."Как заявил Николай Колесов, на сегодня КВЗ обеспечен заказами. План на 2022 год составляет 111 машин. Кроме того, есть заказы и на следующие годы. Так, в 2023 году будет собрано 106 машин", - говорится сообщении.По словам Колесова, сегодня у КВЗ имеется "финансовая подушка", главная задача сейчас - выполнить план по сборке вертолетов, и для этого есть все необходимое. По его информации, холдинг "Вертолеты России" сделал все для того, чтобы завод был обеспечен заказами.Президент Татарстана также призвал сотрудников вертолетного завода наращивать темпы работы. "Предприятие обеспечено заказами, мы знаем, что КВЗ будет делать в этом году, есть контракты и на 2023 год. Со своей стороны мы также будем вас поддерживать. Республика всегда сопереживала, когда что-то не получалось. Сегодня мы гордимся вами", - сказал Минниханов.Отмечается, что в рамках финансового оздоровления предприятия решен вопрос с проблемной задолженностью. С 1 января с учетом индексации декабря рост заработной платы у основных производственных и вспомогательных рабочих составил порядка 20%, работники отдельных узкоспециальных направлений получили прибавку 30%. За последние пять месяцев на предприятие приняты на работу свыше 400 человек.ПАО "Казанский вертолетный завод" ведет свою историю с 1940 года. Производит современные модификации вертолетов серии Ми-8/17, Ми-38/38Т, легкий вертолет "Ансат". За всю историю существования завода около 12 тысяч вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, "Ансат" поставлено в 92 страны.
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экономика, рустам минниханов, вертолеты россии, казанский вертолетный завод, ростех, ми-14, республика татарстан (татарстан)
17:21 26.05.2022
 
Казанский вертолетный завод обеспечен заказами на 2022 и 2023 годы

Казанский вертолетный завод обеспечен заказами на 2022 и 2023 годы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВертолет "Ансат"
Вертолет Ансат - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вертолет "Ансат". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 мая – РИА Новости. Казанский вертолетный завод обеспечен заказами на 2022 и 2023 годы в размере 111 и 106 машин соответственно, сообщает пресс-служба президента Татарстана со ссылкой на генерального директора холдинга "Вертолеты России" Николая Колесова.
Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов в четверг встретились с коллективом АО "Казанский вертолетный завод" (входит в холдинг "Вертолеты России" ГК "Ростех").
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"Как заявил Николай Колесов, на сегодня КВЗ обеспечен заказами. План на 2022 год составляет 111 машин. Кроме того, есть заказы и на следующие годы. Так, в 2023 году будет собрано 106 машин", - говорится сообщении.
По словам Колесова, сегодня у КВЗ имеется "финансовая подушка", главная задача сейчас - выполнить план по сборке вертолетов, и для этого есть все необходимое. По его информации, холдинг "Вертолеты России" сделал все для того, чтобы завод был обеспечен заказами.
Президент Татарстана также призвал сотрудников вертолетного завода наращивать темпы работы. "Предприятие обеспечено заказами, мы знаем, что КВЗ будет делать в этом году, есть контракты и на 2023 год. Со своей стороны мы также будем вас поддерживать. Республика всегда сопереживала, когда что-то не получалось. Сегодня мы гордимся вами", - сказал Минниханов.
Отмечается, что в рамках финансового оздоровления предприятия решен вопрос с проблемной задолженностью. С 1 января с учетом индексации декабря рост заработной платы у основных производственных и вспомогательных рабочих составил порядка 20%, работники отдельных узкоспециальных направлений получили прибавку 30%. За последние пять месяцев на предприятие приняты на работу свыше 400 человек.
ПАО "Казанский вертолетный завод" ведет свою историю с 1940 года. Производит современные модификации вертолетов серии Ми-8/17, Ми-38/38Т, легкий вертолет "Ансат". За всю историю существования завода около 12 тысяч вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, "Ансат" поставлено в 92 страны.
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Республика ТатарстанЭкономикаРустам МиннихановВертолеты РоссииКазанский вертолетный заводРостехМи-14Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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