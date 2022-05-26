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Захарова предположила, почему YouTube не ушел из России - РИА Новости, 26.05.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220526/youtube-1790813225.html
Захарова предположила, почему YouTube не ушел из России
Захарова предположила, почему YouTube не ушел из России - РИА Новости, 26.05.2022
Захарова предположила, почему YouTube не ушел из России
Видеохостинг Youtube не уходит из России, потому что компания тут в первую очередь зарабатывает деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:23
2022-05-26T12:23
медиавойны
технологии
россия
youtube
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Видеохостинг Youtube не уходит из России, потому что компания тут в первую очередь зарабатывает деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки заявила, что видеосервис продолжит работу в России, так как считает важным иметь возможность предоставлять независимые новости россиянам в условиях конфликта на Украине."Но она покривила душой. Они не собираются уходить отсюда не только по этой причине. Они здесь отлично зарабатывают, так, как они не зарабатывают, наверное, нигде. Потому что то количество контента, которое производится нашими творческими людьми, это еще надо поискать. Реклама, материалы, площадка - это бизнес в первую очередь. И естественно бизнес, соединенный с их западной идеологией, которую они должны доставлять нашему пользователю не только от случая к случаю, а вообще просто как базис", - сказала она, выступая в Совете Федерации на "круглом столе" Комиссии по информационной политике и взаимодействию.На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220526/servera-1790754764.html
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РИА Новости
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60
353
60
технологии, россия, youtube, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, ситуация в днр и лнр
12:23 26.05.2022
 
Захарова предположила, почему YouTube не ушел из России

Захарова назвала отличные заработки причиной, почему YouTube не ушел из России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Видеохостинг Youtube не уходит из России, потому что компания тут в первую очередь зарабатывает деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки заявила, что видеосервис продолжит работу в России, так как считает важным иметь возможность предоставлять независимые новости россиянам в условиях конфликта на Украине.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
02:57
СМИ: Google отключил в России часть серверов, ускоряющих загрузку контента
"Но она покривила душой. Они не собираются уходить отсюда не только по этой причине. Они здесь отлично зарабатывают, так, как они не зарабатывают, наверное, нигде. Потому что то количество контента, которое производится нашими творческими людьми, это еще надо поискать. Реклама, материалы, площадка - это бизнес в первую очередь. И естественно бизнес, соединенный с их западной идеологией, которую они должны доставлять нашему пользователю не только от случая к случаю, а вообще просто как базис", - сказала она, выступая в Совете Федерации на "круглом столе" Комиссии по информационной политике и взаимодействию.
На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 13:18
Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube в России
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Стенд компании Rutube - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 19:15
Депутат предположил, что атаковавшим Rutube хакерам помог бывший сотрудник
 
МедиавойныТехнологииРоссияYouTubeМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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