https://ria.ru/20220526/yarmarki-1790839281.html

На дорогах Кубани, ведущих к курортам, откроют придорожные ярмарки

На дорогах Кубани, ведущих к курортам, откроют придорожные ярмарки - РИА Новости, 26.05.2022

На дорогах Кубани, ведущих к курортам, откроют придорожные ярмарки

Краснодарский край организовывает придорожные ярмарки, в настоящий момент открыто более 60 точек, в течение лета их количество увеличат до 297, основная их... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:44

2022-05-26T13:44

2022-05-26T13:44

краснодарский край

краснодарский край

россия

общество

ярмарки

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Краснодарский край организовывает придорожные ярмарки, в настоящий момент открыто более 60 точек, в течение лета их количество увеличат до 297, основная их часть будет расположена на автомобильных дорогах, ведущих к курортам Черноморского побережья и к Крымскому мосту, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев."В этом году мы планируем принять на курортах не менее 17 миллионов гостей. И наша главная задача – обеспечить им комфортный отдых. Многие туристы поедут к нам на личном транспорте, поэтому в крае проводят активную работу по организации придорожных ярмарок. На них можно не только приобрести свежую продукцию местных фермеров, но и воспользоваться беседками отдыха. Мы уже открыли 62 таких ярмарки. В течение лета их число увеличим до 297", – заявил журналистам Кондратьев.Он уточнил, что придорожные ярмарки организуют по всему краю, но основная их часть будет расположена на автомобильных дорогах, ведущих к курортам Черноморского побережья и к Крымскому мост. Места на них предоставляют сельхозпроизводителям и частным предпринимателям.Отмечается, что около 70% ярмарок у дорог уже оформлены в едином стиле - его разработал департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Работа по ребрендингу продолжается, уточняют краевые власти."Для многих фермеров подобный формат – гарантированный способ сбыта товара. Большая часть ярмарок начнет работу к июлю, когда созреет урожай фруктов, овощей и бахчевых, а завершит ее в октябре-ноябре. В среднем в курортный сезон на придорожных ярмарках края реализуют более 3 тысяч тонн сельхозпродукции", – пояснил губернатор.

https://ria.ru/20220524/selkhoztekhnika-1790473443.html

https://ria.ru/20220525/preferentsii-1790739987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

краснодарский край, россия, общество, ярмарки, вениамин кондратьев