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Яхта, предположительно, принадлежащая Мордашову, сменила флаг на российский - РИА Новости, 26.05.2022
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Яхта, предположительно, принадлежащая Мордашову, сменила флаг на российский
Яхта, предположительно, принадлежащая Мордашову, сменила флаг на российский - РИА Новости, 26.05.2022
Яхта, предположительно, принадлежащая Мордашову, сменила флаг на российский
Пришедшая с Сейшельских островов во Владивосток яхта Nord, по данным СМИ, принадлежащая попавшему под санкции миллиардеру Алексею Мордашову, сменила флаг на... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:39
2022-05-26T09:39
россия
forbes
алексей мордашов
владивосток
украина
сейшельские острова
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Пришедшая с Сейшельских островов во Владивосток яхта Nord, по данным СМИ, принадлежащая попавшему под санкции миллиардеру Алексею Мордашову, сменила флаг на российский, сообщил РИА Новости представитель Группы организации работ в морском порту Владивостока Администрации морских портов Приморского края и Восточной Арктики.Суперъяхта прибыла во Владивосток 31 марта и встала у причала Морского вокзала. По информации Marine Traffic, яхта пришла из порта Виктория Республики Сейшельские Острова, откуда вышла 12 марта. По данным СМИ, судно принадлежит попавшему под санкции миллиардеру Алексею Мордашову. Таможня Владивостока провела все таможенные операции в отношении яхты. С тех пор судно стояло у Морвокзала, привлекая множество желающих сфотографироваться на ее фоне, либо на рейде. По данным сайта отслеживания судов Marine Traffic, яхта прибыла в Россию под флагом Каймановых островов. Источник сообщал РИА Новости, что ее планируется перерегистрировать в РФ."Яхта сменила флаг на временный российский. Это делается для того, чтобы долгое время можно было находиться в водах РФ", - сказал собеседник.Он отметил, что временный российский флаг действует 3-6 месяцев. В минувшие выходные яхта покидала воды РФ, чтобы перефлагироваться, и уже вернулась. Собеседник также добавил, что пока судно будет стоять во Владивостоке – на рейде или у причала. От причала яхта отходит на рейд, чтобы дать возможность другим судам разгрузиться.В 2020 году Forbes писал, что 142-метровая суперъяхта Nord, построенная на немецкой верфи Lürssen, принадлежит владельцу "Северстали" Мордашову. Издание отмечало, что судно стоимостью не менее 300 миллионов долларов войдет в пятерку крупнейших яхт богатейших россиян. Тридцать первого марта ряд СМИ сообщал, что яхту Мордашов отправил во Владивосток, чтобы обезопасить свое имущество на фоне санкций. Евросоюз из-за спецоперации РФ на Украине 28 февраля включил Мордашова в санкционные списки."Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. У Мордашова - 77,03% акций компании.
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россия
владивосток
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россия, forbes, алексей мордашов, владивосток, украина, сейшельские острова
09:39 26.05.2022
 
Яхта, предположительно, принадлежащая Мордашову, сменила флаг на российский

Суперъхта Nord, предположительно, принадлежащая Мордашову, сменила флаг на российский

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЯхта Nord во Владивостоке
Яхта Nord во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Яхта Nord во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Пришедшая с Сейшельских островов во Владивосток яхта Nord, по данным СМИ, принадлежащая попавшему под санкции миллиардеру Алексею Мордашову, сменила флаг на российский, сообщил РИА Новости представитель Группы организации работ в морском порту Владивостока Администрации морских портов Приморского края и Восточной Арктики.
Суперъяхта прибыла во Владивосток 31 марта и встала у причала Морского вокзала. По информации Marine Traffic, яхта пришла из порта Виктория Республики Сейшельские Острова, откуда вышла 12 марта. По данным СМИ, судно принадлежит попавшему под санкции миллиардеру Алексею Мордашову. Таможня Владивостока провела все таможенные операции в отношении яхты. С тех пор судно стояло у Морвокзала, привлекая множество желающих сфотографироваться на ее фоне, либо на рейде. По данным сайта отслеживания судов Marine Traffic, яхта прибыла в Россию под флагом Каймановых островов. Источник сообщал РИА Новости, что ее планируется перерегистрировать в РФ.
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 12:41
Финская таможня заявила о конфискации шести яхт, принадлежащих россиянам
"Яхта сменила флаг на временный российский. Это делается для того, чтобы долгое время можно было находиться в водах РФ", - сказал собеседник.
Он отметил, что временный российский флаг действует 3-6 месяцев. В минувшие выходные яхта покидала воды РФ, чтобы перефлагироваться, и уже вернулась. Собеседник также добавил, что пока судно будет стоять во Владивостоке – на рейде или у причала. От причала яхта отходит на рейд, чтобы дать возможность другим судам разгрузиться.
В 2020 году Forbes писал, что 142-метровая суперъяхта Nord, построенная на немецкой верфи Lürssen, принадлежит владельцу "Северстали" Мордашову. Издание отмечало, что судно стоимостью не менее 300 миллионов долларов войдет в пятерку крупнейших яхт богатейших россиян. Тридцать первого марта ряд СМИ сообщал, что яхту Мордашов отправил во Владивосток, чтобы обезопасить свое имущество на фоне санкций. Евросоюз из-за спецоперации РФ на Украине 28 февраля включил Мордашова в санкционные списки.
"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. У Мордашова - 77,03% акций компании.
Сулейман Керимов - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 12:58
Два агента ФБР прибыли на Фиджи в попытках конфисковать "яхту Керимова"
 
РоссияForbesАлексей МордашовВладивостокУкраинаСейшельские острова
 
 
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