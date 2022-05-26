https://ria.ru/20220526/yakhta-1790773440.html

Яхта, предположительно, принадлежащая Мордашову, сменила флаг на российский

Яхта, предположительно, принадлежащая Мордашову, сменила флаг на российский - РИА Новости, 26.05.2022

Яхта, предположительно, принадлежащая Мордашову, сменила флаг на российский

Пришедшая с Сейшельских островов во Владивосток яхта Nord, по данным СМИ, принадлежащая попавшему под санкции миллиардеру Алексею Мордашову, сменила флаг на... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T09:39

2022-05-26T09:39

2022-05-26T09:39

россия

forbes

алексей мордашов

владивосток

украина

сейшельские острова

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Пришедшая с Сейшельских островов во Владивосток яхта Nord, по данным СМИ, принадлежащая попавшему под санкции миллиардеру Алексею Мордашову, сменила флаг на российский, сообщил РИА Новости представитель Группы организации работ в морском порту Владивостока Администрации морских портов Приморского края и Восточной Арктики.Суперъяхта прибыла во Владивосток 31 марта и встала у причала Морского вокзала. По информации Marine Traffic, яхта пришла из порта Виктория Республики Сейшельские Острова, откуда вышла 12 марта. По данным СМИ, судно принадлежит попавшему под санкции миллиардеру Алексею Мордашову. Таможня Владивостока провела все таможенные операции в отношении яхты. С тех пор судно стояло у Морвокзала, привлекая множество желающих сфотографироваться на ее фоне, либо на рейде. По данным сайта отслеживания судов Marine Traffic, яхта прибыла в Россию под флагом Каймановых островов. Источник сообщал РИА Новости, что ее планируется перерегистрировать в РФ."Яхта сменила флаг на временный российский. Это делается для того, чтобы долгое время можно было находиться в водах РФ", - сказал собеседник.Он отметил, что временный российский флаг действует 3-6 месяцев. В минувшие выходные яхта покидала воды РФ, чтобы перефлагироваться, и уже вернулась. Собеседник также добавил, что пока судно будет стоять во Владивостоке – на рейде или у причала. От причала яхта отходит на рейд, чтобы дать возможность другим судам разгрузиться.В 2020 году Forbes писал, что 142-метровая суперъяхта Nord, построенная на немецкой верфи Lürssen, принадлежит владельцу "Северстали" Мордашову. Издание отмечало, что судно стоимостью не менее 300 миллионов долларов войдет в пятерку крупнейших яхт богатейших россиян. Тридцать первого марта ряд СМИ сообщал, что яхту Мордашов отправил во Владивосток, чтобы обезопасить свое имущество на фоне санкций. Евросоюз из-за спецоперации РФ на Украине 28 февраля включил Мордашова в санкционные списки."Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. У Мордашова - 77,03% акций компании.

https://ria.ru/20220520/yakhty-1789690574.html

https://ria.ru/20220504/kerimov-1786776635.html

россия

владивосток

украина

сейшельские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, forbes, алексей мордашов, владивосток, украина, сейшельские острова