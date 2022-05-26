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Выплаты детям войны на Ставрополье увеличат до 10 тысяч рублей в 2023 году
Выплаты детям войны на Ставрополье увеличат до 10 тысяч рублей в 2023 году - РИА Новости, 26.05.2022
Выплаты детям войны на Ставрополье увеличат до 10 тысяч рублей в 2023 году
Выплаты детям войны в Ставропольском крае увеличат до 10 тысяч рублей, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:19
2022-05-26T17:19
2022-05-26T17:19
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
великая отечественная война (1941-1945)
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ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости. Выплаты детям войны в Ставропольском крае увеличат до 10 тысяч рублей, сообщил губернатор Владимир Владимиров."Наша единоразовая выплата составила в 2019 году 5 тысяч рублей. На текущий год мы индексировали ее до 7 тысяч рублей. Полагаю, что в сегодняшних условиях необходимо вновь вернуться к рассмотрению вопроса о ее повышении. Ставлю минфину края задачу подготовить законопроект об увеличении региональной выплаты до 10 тысяч рублей, в этом размере она должна выплачиваться уже в следующем году", - сказал Владимиров, выступая с ежегодным посланием.По его словам, дети войны - самая многочисленная социальная категория."Старшее поколение, ветераны, те, кто многое вынес на своих плечах, всю свою жизнь трудился и создавал ради нас. Мы должны быть последовательны в нашем стремлении поддержать их… Сегодня это самая многочисленная социальная категория людей, которые застали войну, помнят ее тяготы, которые восстанавливали нашу страну из разрухи в послевоенные годы", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20220526/pomosch-1790903442.html
ставропольский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ставропольский край, владимир владимиров, великая отечественная война (1941-1945)
ПЯТИГОРСК, 26 мая - РИА Новости.
Выплаты детям войны в Ставропольском крае
увеличат до 10 тысяч рублей, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Наша единоразовая выплата составила в 2019 году 5 тысяч рублей. На текущий год мы индексировали ее до 7 тысяч рублей. Полагаю, что в сегодняшних условиях необходимо вновь вернуться к рассмотрению вопроса о ее повышении. Ставлю минфину края задачу подготовить законопроект об увеличении региональной выплаты до 10 тысяч рублей, в этом размере она должна выплачиваться уже в следующем году", - сказал Владимиров, выступая с ежегодным посланием.
По его словам, дети войны - самая многочисленная социальная категория.
"Старшее поколение, ветераны, те, кто многое вынес на своих плечах, всю свою жизнь трудился и создавал ради нас. Мы должны быть последовательны в нашем стремлении поддержать их… Сегодня это самая многочисленная социальная категория людей, которые застали войну, помнят ее тяготы, которые восстанавливали нашу страну из разрухи в послевоенные годы", - отметил глава региона.